黃子佼遭判8個月！李怡貞斷言「他一定會上訴」揭後續訴訟關鍵

記者劉宛欣／綜合報導

藝人黃子佼被查獲持有48部少女的性影像、涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，原認罪獲緩起訴但被撤銷，台北地檢署改為起訴後，台北地院3日判刑8月，可上訴。知名律師李怡貞在臉書發表對判決的看法，認為黃子佼一定會上訴，還直言「不上訴就不叫黃子佼」。

▲黃子佼被判8個月，可上訴。（圖／記者黃哲民攝）

李怡貞日前在臉書發文提起黃子佼被判8個月，表示：「按我對黃子佼的了解，不上訴就不叫黃子佼。」且她認為黃子佼若上訴後，應該會改變訴訟策略，選擇認罪向法官求情，「家有老小狂做善事買贖罪券，看能不把刑期壓到6個月內並得易科罰金」，她說「反正只要錢能處理都好解決，之後再復出演藝之路，台灣人本來就善良容易原諒」。

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▲李怡貞認為黃子佼一定會上訴。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

李怡貞接著也在留言處補充喊話「二審法官真的不能心軟，殺雞儆猴就只有這次了好嗎？」她認為這關乎台灣兒童的權益，必須做給全世界看。此外，有網友質疑判決太輕，她則解釋是法條的規定，法官其實已經算重判。

黃子佼被查獲持有48部少女的性影像、涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，原認罪獲緩起訴但被撤銷，台北地檢署改為起訴後，黃態度丕變、出庭力爭無罪，檢方建請判刑7月到9月，還有影片中的少女求償100多萬元，黃拒賠堅稱「影片不是我拍的」，台北地院3日判刑8月，併科罰金10萬元，罰金可易服勞役，每日折算1千元，可上訴。