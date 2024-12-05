ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Nana和小6歲蔡鐘石MV狂親猛親！　高調2次合體被爆：他們真的在交往

記者張筱涵／綜合報導

After School出身的演員Nana（林珍兒）和模特兒蔡鐘石近日合作出演白智榮新歌MV〈Indeed, It Was Love〉，兩人在裡面有深情對手戲且有多次吻戲，意想不到的是，他們其實在現實生活中是真情侶！

▲▼NANA 蔡鍾石。（圖／翻攝自YouTube）

▲Nana和蔡鍾石在〈Indeed, It Was Love〉中有多場親密戲。（圖／翻攝自YouTube）

據《體育京鄉》報導，業界消息指出，Nana和小6歲的蔡鐘石已經交往好一段時間，且關係穩定，他們曾一同前往印尼峇厘島度假，也在社交媒體上有互動，近期一同出演〈Indeed, It Was Love〉並飾演情侶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在這次拍攝中，Nana和蔡鐘石展現了如同真實戀人般的默契與親密，大量吻戲讓觀眾看得臉紅心跳。幕後花絮中，Nana也提到主要專注「真愛的感覺」，並努力將這份真摯情感帶入演出中：「我專注於讓自己感受到『這是真愛』的情感，並盡力讓演技顯得更真實。」

▲▼NANA 蔡鍾石。（圖／翻攝自YouTube）▲▼NANA 蔡鍾石。（圖／翻攝自YouTube）▲▼NANA 蔡鍾石。（圖／翻攝自YouTube）▲▼NANA 蔡鍾石。（圖／翻攝自YouTube）

▲Nana和蔡鍾石多次吻戲。（圖／翻攝自YouTube）

此外，Nana和蔡鐘石也於10月7日一同出席了在首爾聖水洞舉行的品牌活動，並在活動中親密合影。業界人士分析認為，兩人近期在公開場合的出現，可能是他們戀情進一步曝光的結果。

對於兩人的戀情，Nana和蔡鐘石的經紀公司Sublime與STeam則表示，這屬於藝人的私人領域，無法進行確認或回應，並未對外正面證實或否認。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

推薦閱讀

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

王柏傑爆分手謝欣穎…修杰楷脫口「群組對話」　講完傻眼：完蛋了

王柏傑爆分手謝欣穎…修杰楷脫口「群組對話」　講完傻眼：完蛋了

暗黑版楊謹華首部成人影片 《淫后》向《影后》致敬

暗黑版楊謹華首部成人影片 《淫后》向《影后》致敬

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

張文綺分手1年「無預警曬超音波照」！　嗨喊：小天使來到

張文綺分手1年「無預警曬超音波照」！　嗨喊：小天使來到

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

NewJeans剉咧等！ADOR提告「合約還有效」　溫情喊話快回頭～

NewJeans剉咧等！ADOR提告「合約還有效」　溫情喊話快回頭～

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

王柏傑爆分手謝欣穎…修杰楷脫口「群組對話」　講完傻眼：完蛋了

暗黑版楊謹華首部成人影片 《淫后》向《影后》致敬

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

張文綺分手1年「無預警曬超音波照」！　嗨喊：小天使來到

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Nana, 蔡鐘石

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 大牙宣佈離開品牌團隊！　「昔砸6位數創業」曝下一步：最在乎的事
  2. 周杰倫開唱...花籃全是天王天后等級　費玉清「直接送一顆大巨蛋」！
  3. 熊熊老公「遭捏造車禍死了」！　她見全家福被盜用傻眼：賣鬧啦
  4. 搶戒嚴軍步槍護國會！前美女主播上BBC哽咽：我害怕但無法保持沉默
  5. 周杰倫蟬聯6年「最多串流數歌手」！　BTS攻占臺灣2024歌曲榜
  6. 多比自由了！THE BOYZ集體出走「KEVIN比YA萬歲」　韓網看PO文笑出來
  7. 謝欣穎遭爆分手王柏傑「消失5天」首露面　悄悄飛離台灣了！
  8. 直擊／周杰倫開唱倒數「粉絲崩潰跪地求票」　還有人票被偷…急報警
  9. 曹西平點名眾星「應感謝瓊瑤」！　喊話：沒人家提拔你們還在爬
  10. 黃子佼遭判8個月！李怡貞斷言「他一定會上訴」揭後續訴訟關鍵

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366