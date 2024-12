記者張筱涵/綜合報導

After School出身的演員Nana(林珍兒)和模特兒蔡鐘石近日合作出演白智榮新歌MV〈Indeed, It Was Love〉,兩人在裡面有深情對手戲且有多次吻戲,意想不到的是,他們其實在現實生活中是真情侶!

▲Nana和蔡鍾石在〈Indeed, It Was Love〉中有多場親密戲。(圖/翻攝自YouTube)



據《體育京鄉》報導,業界消息指出,Nana和小6歲的蔡鐘石已經交往好一段時間,且關係穩定,他們曾一同前往印尼峇厘島度假,也在社交媒體上有互動,近期一同出演〈Indeed, It Was Love〉並飾演情侶。

在這次拍攝中,Nana和蔡鐘石展現了如同真實戀人般的默契與親密,大量吻戲讓觀眾看得臉紅心跳。幕後花絮中,Nana也提到主要專注「真愛的感覺」,並努力將這份真摯情感帶入演出中:「我專注於讓自己感受到『這是真愛』的情感,並盡力讓演技顯得更真實。」

▲Nana和蔡鍾石多次吻戲。(圖/翻攝自YouTube)



此外,Nana和蔡鐘石也於10月7日一同出席了在首爾聖水洞舉行的品牌活動,並在活動中親密合影。業界人士分析認為,兩人近期在公開場合的出現,可能是他們戀情進一步曝光的結果。

對於兩人的戀情,Nana和蔡鐘石的經紀公司Sublime與STeam則表示,這屬於藝人的私人領域,無法進行確認或回應,並未對外正面證實或否認。