Ozone前進花蓮演出！　爆「將同場朱海君」

記者蔡琛儀／台北報導

花蓮富里「穀動日不落音樂祭」將在12月14日盛大舉行，卡司包括南方二重唱、沈文程、謝宇威、羅文裕、朱海君、樂團J Hall及人氣男團Ozone。

▲Ozone。（圖／穀動日不落音樂祭提供）

Ozone開心表示：「蠻常到花蓮演出的，很開心花蓮的邀請！」並分享印象深刻的是花蓮的美食和美景，每每演出的地方旁邊都環繞漂亮的地標和景色，表演前後心情都很愉悅！「在演出結束後我們回到飯店，大家都會在聚在房間裡吃花蓮的各種美食、一起聊天，所以一聽到要去花蓮演出都有很放鬆的感覺！」

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Ozone被問及是否去過富里？大家異口同聲說：「子翔的家鄉就是富里！」也提及彼此小時候都曾有去過或經過富里，但童年記憶較模糊了。子翔則說：「這次很榮幸帶著團員一起回家鄉，很希望有機會可以帶大家回我的部落走走看看。」

▲Ozone期待花蓮演出。（圖／穀動日不落音樂祭提供）

而Ozone也為富里特別準備特別了〈火花〉這首歌，如同歌詞「你來自的故鄉每天都是豔陽」，「所以這次選擇唱許久沒唱的〈火花〉送給大家！」他們最近將到高雄舉辦耶誕粉絲見面會，票房秒殺再加場又秒殺，「真的非常感謝粉絲們這麼給力能夠讓兩場都有秒殺的成績，我們都非常期待當天能夠跟O.A.O.們製造一個最美好的聖誕回憶。」