李毓芬神隱2年現身F1賽車！　對鏡「俏皮吐舌」辣秀身材曲線

記者顧齊祐／綜合報導

李毓芬身兼歌手、演員，也是時尚寵兒，但她2023年2月驚喜現身倫敦時裝周後，便沒有再公開露面，也鮮少更新社群媒體。然而，近日她驚喜地在Instagram上分享了自己在卡達觀賞F1賽車比賽的最新動態，並曬出了一組美照，讓粉絲們感到相當興奮。

▲李毓芬日前到卡達觀賞F1賽車比賽。（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）



李毓芬3日在Instagram發文曬出自己日前到卡達觀賞F1賽車比賽的美照，興奮寫道「在卡達度過一個令人興奮的夜晚，非常感謝QatarGP邀請我到卡達」。並曬出了當日的穿搭美照，可以看到她披著一頭深色長髮，配戴上墨鏡，穿著灰色襯衫與修身的酒紅色皮裙，大方秀出一雙白皙美腿及窈窕身材。

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▲李毓芬穿著灰色襯衫與修身的皮裙，大方展現窈窕身材。（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）



而另一組照片中，李毓芬則是將長髮紮了起來，穿著黑色高領絨毛禮服，站在鏡子前拿著手機對鏡自拍，展現出優雅的氣質與凹凸有致的身材曲線，同時還吐出舌頭，展現俏皮的模樣。

▲李毓芬俏皮吐舌，對鏡自拍。（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）



一系列美照發布後，吸引了大批粉絲圍觀，並紛紛留言表示「仙女下凡吧這是」、「眼睛要戀愛了」、「配上長頭髮像18歲了」、「有點俏皮喔」、「長髮讓妳的臉顯得更小了」、「仙女氣質!把我的心融化了」。