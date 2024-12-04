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吳佩慈男友躲日本搞「粉色交易」！供富商極樂選妃　她怒吃醋1招反制

4年前的吳佩慈（右二），會用社群分享日常，只是她與她孩子的爸經常成為網友攻擊目標。（翻攝自吳佩慈IG）

圖文／鏡週刊

同時根據圈內流傳，紀曉波人在日本，依舊重操舊業，尤其介紹女子給富商作陪的手腕仍然高明。知情人士有向本刊透露，向來總先能收到消息閃躲的紀曉波，先是被爆定居日本，依舊活躍於上流社交圈，然後種種粉色交易，吳佩慈對此雖醋意滿滿，但再不爽也無能為力。

畢竟吳佩慈看似在外過著飄泊無根的生活，又交不到新朋友，只好跟隨她的「金主」紀曉波繼續浪跡天涯。至於紀曉波鬧到美國聯邦調查局要抓他的傳聞都出來了，只是又有指出他在日本當地，依舊紙醉金迷流連各式場所，經手富商名流身邊作陪的女伴，出入私人高級招待所，總之粉味十足。

吳佩慈雖然已是紀曉波兩個兒子、兩個女兒的媽，依舊對這段沒有名分的關係放不下，據傳仍會吃醋、不時飛到當地「探親」，實則人在日本坐鎮，給予正宮般的近身壓力。

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吳佩慈抱怨范瑋琪（左三）的留言（紅框），顯示她非常念舊而且在乎多年的友誼。（翻攝自fanfan IG）

▲吳佩慈抱怨范瑋琪（左三）的留言（紅框），顯示她非常念舊而且在乎多年的友誼。（翻攝自fanfan IG）

另外也有消息指出，之所以吳佩慈飛來飛去，身邊僅有所謂「媽媽友」而已，有人解釋是「一種為了小孩而衍生出的人際交往」，而且都是中國大陸籍的媽媽，畢竟香港社交圈中的「真名媛」，也不會跟她玩。

吳佩慈（左）和賈永婕（右）是可以一起騎YouBike的閨密；賈永婕接101董座時，吳佩慈送上祝福，並曝兩人「政治立場不同」。（翻攝自吳佩慈IG）

▲吳佩慈（左）和賈永婕（右）是可以一起騎YouBike的閨密；賈永婕接101董座時，吳佩慈送上祝福，並曝兩人「政治立場不同」。（翻攝自吳佩慈IG）

難怪吳佩慈黏著台灣舊友，包括「立場不同也能是好姐妹，以妳為榮」的賈永婕。吳佩慈還特地上網抱怨范瑋琪，說她的朋友們「見妳（范瑋琪）比我見妳的多。」


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