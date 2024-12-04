劉家昌脾氣大但願意拉拔新人　許常德曝〈往事只能回味〉由來

記者黃翊婷／綜合報導

有「流行音樂教父」之稱、華語歌壇知名作曲家劉家昌2日因癌症病逝，享壽83歲。音樂人許常德回憶，「其實劉老師脾氣雖大，但很願意拉拔新人，是心腸很軟的人」。

▲許常德回憶，劉家昌很願意拉拔新人。（圖／翻攝自微博／劉家昌）

劉家昌捧紅7、80年代眾多大咖，還曾為無數歌手創作出膾炙人口的歌曲，例如費玉清的〈晚安曲〉、鄧麗君的〈獨上西樓〉等等，有「流行音樂教父」之稱。不過，劉家昌的助理代家屬轉發聲明證實，劉家昌2日因癌症辭世，享壽83歲，治喪過程將低調進行。

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音樂人許常德3日晚間在臉書「許常德的地下手記」發文悼念，他表示，真正跟劉家昌老師很熟的人是林煌坤老師，林煌坤入社會的第一份工作是電影場記，該電影的導演是劉家昌，有一次劉家昌完成一首曲子，要求林煌坤拿去請某個詞人寫，「林煌坤斗膽地問劉導說，他可以填填看嗎？其實劉老師脾氣雖大，但很願意拉拔新人，是心腸很軟的人，就說可以。這首歌就是〈往事只能回味〉。」

許常德提到，2000年初他曾與劉家昌合作，「往事如今只能回味，不管後來發生了什麼事，畢竟那都是『曾經』的事了。人生真如電影也如歌，留下的不是恩怨，而是情懷與作品。」