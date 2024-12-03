記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

Netflix最新劇集《一箱情緣》由孔劉、徐玄振主演，兩人近日接受台灣媒體線上視訊訪問，對於婚姻、感情侃侃而談，兩位主角皆個性理性，直率表示「我覺得愛情有有效期限」，孔劉更進一步拿出科學研究探討數據來解釋，他笑回「有愛情是因為多巴胺分泌過多」，幽默答案逗笑所有人，展露出彷彿是大寫T人的性格。

▲《一箱情緣》劇情黑暗、沉重，但其實拍攝現場氣氛歡樂。（圖／Netflix提供）



孔劉、徐玄振首度合作戲劇，兩人在《一箱情緣》大尺度上演18禁床戲，劇情氛圍沉重、黑暗，但其實現場氣氛很歡樂，其中一場與小動物拍攝的幕後，徐玄振把自家愛犬帶到片場演戲，她爆笑自爆：「那一場戲所有人之中就我演得最差，因為我一直在看我家孩子有沒有演得好、有沒有上鏡、有沒有可愛之類的，所以一直分心，那是導演第一次跟我說『把妳的眼睛閉上、裝作在睡覺』。

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▲▼孔劉、徐玄振拍攝《一箱情緣》累積出好感情。（圖／Netflix提供）



孔劉本身有養兩隻貓，他也表示「我也很想把我家孩子帶來演戲，但因為怕牠們在陌生環境會壓力大，所以作罷」，最後是借用工作人員的貓咪拍攝，但他們安撫了貓咪很久才開拍，他透露「就連動作都有限制，牠只有在我的手臂上，所以也有時間上的壓力」，不過，聊起與動作合作的經驗，他同樣幽默自嘲：「我雖然一點都不關心我們家孩子有沒有上鏡，但我好像也沒有演得那麼好。」

兩位演員透過戲劇累積好感情，就連想法都差不多，訪問間充滿笑聲，被問到覺得愛情會有有效期限嗎？孔劉毫無猶豫秒答：「有，我覺得愛情有有效期限。」徐玄振也點點頭「我也覺得有」，只是他們補充：「雖然愛情有有效期限，但要如何去維持那段感情，要取決於你的忠誠度，你對那個人的信任感，那又是另一個問題了。」

▲孔劉認為「愛情有有效期限」，但後續維持關係是另一個問題。（圖／Netflix提供）



孔劉則理性分析：「就生物學角度上來看，一般人的愛情都是有有效期限，有愛情那是因為多巴胺分泌過多，多巴胺總會有慢慢減少的時候，這就是生物學上的問題了。」突然搬出「科學」與記者認真分析，令全場哭笑不得。

有趣的是，孔劉戲外熱愛釣魚，戲內他演的角色對於「活餌捕魚」卻感到殘忍，他大笑：「這樣講對於角色很抱歉，但我確實有用過活餌來釣魚，只是釣魚分很多種類，我不常用活餌，這樣講一講，我好像對於角色又沒那麼抱歉了。」此話一出，現場又是一陣笑聲。《一箱情緣》現在Netflix上線播出。