邀朋友作客「紅包發財金全被偷」！　嘻小瓜痛喊：造成很大的陰影

記者張筱涵／綜合報導

藝人嘻小瓜2日在社交平台上分享了一段令人心情複雜的經歷，邀請朋友來家裡吃飯聊天，一切看似正常，朋友也表示過幾天會再來玩。然而，事情卻在他發現家中的金蟾蜍錢不見了後發生了變化。

嘻小瓜表示，在朋友來作客吃飯後，2日突然發現金蟾蜍裡的紅包錢和發財金都消失：「我立刻詢問朋友！重點他也承認了，可是錢的數目不對！」對於這樣的情況，嘻小瓜詢問網友：「你會怎麼處理？」雖然朋友承諾會歸還，但這讓嘻小瓜感到心情非常糟糕，因為這些錢是發財金，不能隨便花掉。

嘻小瓜坦言，自己一直很信任朋友，也願意慢慢打開心房交朋友，但這次的事件讓他倍感失望，甚至對交朋友產生了陰影，現在更不敢讓別人來家裡吃飯聊天，並感嘆：「為什麼人這麼難信任？」

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小優看了以後也相當傻眼，直呼：「這太扯了！自己的朋友偷錢真的會難過耶！」網友們都勸「這朋友也不要當了」、「我覺得真的有困難可以直說，真的是朋友可以一起討論看怎麼解決，偷偷來真的不可取」、「這種朋友就不要啦！快斷一斷」、「直接放生，這個朋友真的不要了，會偷之後會一直偷！朋友要交知心的不要叫狗肉朋友」。

▲嘻小瓜發文。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）