小孟老師／12月7日星座運勢　巨蟹了解股票行情

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：助力多人氣旺

感情：接觸曖昧對象

財運：易獲不錯商機

幸運色：粉紅色

貴人：巨蟹

小人：金牛

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雙子座

工作：正確合理判斷

感情：感情冷靜穩定

財運：大膽開發財路

幸運色：粉紅色

貴人：射手

小人：水瓶

天秤座

工作：領導有方合理

感情：戀愛積極進取

財運：實現投資目標

幸運色：大紅色

貴人：魔羯

小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座

工作：細心工作規劃

感情：約會增進感情

財運：財務利潤敏銳

幸運色：藍色

貴人：獅子

小人：雙子

金牛座



工作：進度明顯快速

感情：易遇不同異性

財運：投資等待時機

幸運色：綠色

貴人：處女

小人：巨蟹

處女座

工作：眼光精準明確

感情：約會盡興快樂

財運：投資理財機靈

幸運色：咖啡色

貴人：水瓶

小人：天蠍

【水象星座】

巨蟹座

工作：職場表現良好

感情：特別感情體驗

財運：了解股票行情

幸運色：大紅色

貴人：雙子

小人：射手

天蠍座

工作：效率增加很多

感情：增添了新鮮感

財運：重點開源節流

幸運色：亮紅色

貴人：牡羊

小人：天秤

雙魚座

工作：工作愉快順利

感情：良好人際關係

財運：投資的幸運日

幸運色：咖啡色

貴人：天秤

小人：處女

【火象星座】

牡羊座

工作：穩定中有進步

感情：誠意感動異性

財運：進帳切勿張揚

幸運色：棕色

貴人：天蠍

小人：雙魚

獅子座

工作：做好事有貴人

感情：異性緣超級好

財運：財源旺宜謹慎

幸運色：白色

貴人：金牛

小人：獅子

射手座

工作：與人溝通良好

感情：約會進展順利

財運：注意投資行情

幸運色：卡其色

貴人：雙魚

小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。