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三上悠亞曬「緊身白吊嘎」居家火辣照！　竟被評：超像台灣阿桑

記者劉宛欣／綜合報導

傳奇AV女優三上悠亞2023年引退後，專注於經營個人品牌，且多次受邀來台參加活動，日前她在Instagram上曬出在台灣的機場、街頭和知名觀光景點等地的美照，吸引近10萬人按讚，不過其中一張居家吊嘎照，卻被網友轉發至Dcard評論「超像台灣阿桑」，不過隨即也被其他網友反駁「哪個阿桑這麼漂亮？」

▲三上悠亞居家休閒照。（圖／翻攝自三上悠亞Instagram）

▲三上悠亞居家休閒照。（圖／翻攝自三上悠亞Instagram）

▲三上悠亞常在社群曬出各式美照，與粉絲分享生活。（圖／翻攝自三上悠亞Instagram）

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三上悠亞日前在Instagram上傳近期旅遊的照片，內文寫下「過去幾個月裡，我去了很多次國外，所以拍了很多照片，稍微上傳一下」，照片中，可以看到三上悠亞0偽裝現身台北東區頂好市場附近，穿著寬鬆的粉紅色上衣，搭配牛仔激短褲，側邊鏤空設計直逼大腿根部，雪白鉛筆腿全露。其中一張則是她在飯店穿著緊身白色吊嘎，搭配居家眼鏡的樸素模樣。

▲三上悠亞居家休閒照。（圖／翻攝自三上悠亞Instagram）

▲三上悠亞居家休閒照。（圖／翻攝自三上悠亞Instagram）

該居家照被網友轉傳到Dcard上，該網友心碎表示「超像台灣阿桑的感覺，有沒有？心情整個不好了，什麼時候變這樣了？」不過他的評論沒有被認同，貼文底下網友紛紛表示「台灣哪個阿桑這麼漂亮？」、「你家附近的阿桑都長這樣？太爽了吧==」、「這不就是一個再普通不過的女子居家休閒模式嗎？」認為居家模式的三上悠亞還是很漂亮。

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