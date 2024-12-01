李吳兄弟合作羅時豐擦火花！　遭爆誤摔麥克風惹怒女歌手急道歉

記者孟育民／台北報導

苗栗縣政府將於12月5日起在竹南運動公園與周邊道路舉辦為期兩個月的《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》系列活動，找來羅時豐、美秀集團、高爾宣、TRASH、許富凱、向蕙玲、李吳兄弟、邱軍、舞思愛等共31位歌手輪番登台演出。參與演出的李吳兄弟表示：「非常開心可以收到邀約，因為我們從來沒有到過苗栗，所以這次有機會可以到苗栗，算是我們的第一次，而且在耶誕節前夕，能跟苗栗的朋友一起共度，很開心。」

▲李吳兄弟將在《苗栗音樂佳餚耶誕城》演出 。（圖／中天電視提供）



《苗栗音樂佳餚耶誕城》眾星雲集，李吳兄弟也透露演出名單中，最期待和前輩羅時豐合作：「大牛哥非常風趣，也很受年輕人歡迎，也有很多我們需要學習的地方，我們有在節目上改編過大牛哥的歌曲，但那次沒能一起表演，所以我覺得如果有機會能合作，應該是會蠻好玩的，而且大牛哥是客家人，說不定可以製造出不一樣的火花。」

而李吳兄弟自選秀節目出道後演出邀約不斷，大哥吳潤恩也爆料二哥吳邦崴在舞台上發生過的趣事：「近期我們在錄節目的時候，二哥在某個舞蹈環節中鞋子飛出去，前面那排都是長官，但他還是很鎮定地裝沒事繼續跳，還有一次在國外表演，他也把人家的麥克風打到台下，那個女歌手當場傻眼，也有點生氣，事後二哥跟她道歉才被原諒。」

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▲李吳兄弟分享表演小插曲 。（圖／中天電視提供）



能歌善舞的李吳兄弟，創作能力也不容小覷，他們透露這次會在《苗栗音樂佳餚耶誕城》中安排從未曝光的表演：「這次有安排兩首歌曲，都還沒有在公開場合表演過，還有我們去年發行的作品裡，有非常多好聽的歌曲，耶誕節已經接近年尾，所以我們也會帶給大家正能量的音樂。」