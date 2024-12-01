Jisoo連三年稱霸「2024全球最美女星」！　TOP10名單曝光

記者張筱涵／綜合報導
全球知名雜誌《Nubia》近日公佈2024年全球十大最美女性排名，BLACKPINK成員Jisoo憑藉其精緻美貌與卓越才華，再度奪得榜首，創下連續三年稱霸的紀錄，展現其無可挑剔的全球影響力。
▲Jisoo連續3年獲得《Nubia》全球十大最美女性第一名。（圖／翻攝自Instagram／sooyaaa__）
Jisoo作為全球頂尖女團BLACKPINK的核心成員，也是備受矚目的新生代演員。她迷人的外貌與沉穩的氣質廣受全球粉絲喜愛，此次再度榮膺「2024年全球最美女性」的殊榮，堪稱實至名歸。
▲Nancy。（圖／翻攝自Instagram／nancyjewel_mcdonie_）
▲漢德埃爾切爾。（圖／翻攝自Instagram／handemiyy）
此次榜單前三名分別為Jisoo、前MOMOLAND成員Nancy，以及土耳其演員漢德·埃爾切爾（Hande Erçel）。特別值得注意的是，南韓偶像再度在全球範圍內掀起熱潮，共有四位南韓明星入選，包括第一名的Jisoo、第二名的Nancy、第四名的IVE成員張員瑛，以及第八名的BLACKPINK成員Rosé，充分展現了K-POP的國際影響力與文化魅力。
【Nubia Magazine 2024全球最美女性完整排名】
1. Jisoo（BLACKPINK成員）
2. Nancy（前MOMOLAND成員）
3. 漢德埃爾切爾（Hande Erçel）
4. 張員瑛（IVE成員）
5. 迪麗熱巴
6. 席妮史威尼（Sydney Sweeney）
7. 千黛亞（Zendaya Coleman）
8. Rosé（BLACKPINK成員）
9. 亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）
10. 絲拉圖科魯（Sıla Türkoğlu）
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