八點檔女神變搖滾天后！王瞳「受邀亞洲電視大獎」飛印尼壓軸表演

記者黃庠棻／台北報導

「八點檔女神」王瞳搖滾魂大爆發！所屬的「霸氣樂團」受邀參加第29屆亞洲電視大獎，在印尼雅加達帶來一場震撼的搖滾表演。為了這次演出，王瞳特別抽空從繁忙的《愛的榮耀》劇組飛往印尼，更換上帥氣的搖滾造型，從台8女神搖身一變成為搖滾女王。

▲王瞳帶領「霸氣樂團」受邀亞洲電視大獎演出。（圖／民視提供）

主唱于浩威表示自己本來重感冒，但來到溫暖的印尼，感覺狀態好很多，這也是他第一次到印尼，就有榮幸唱歌給這麼多的人聽，更開心的是經過演出後，收到主辦單位邀請要再加歌，而且擔任今天節目類型的壓軸演出嘉賓，讓所有人都相當開心及興奮。

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▲王瞳帶領「霸氣樂團」受邀亞洲電視大獎演出。（圖／民視提供）

王瞳表示「這次能在百忙之中抽空來印尼演出，真的要感謝公司和劇組的支持。雖然比其他團員晚到一天，但在台灣已經緊鑼密鼓地完成排練，加上新聞獎項頒獎的經驗，我對今天的演出更有信心了！」

▲王瞳帶領「霸氣樂團」受邀亞洲電視大獎演出。（圖／民視提供）

霸氣樂團5位成員于浩威、王瞳、樂咖、阿修羅、小頭一踏上紅毯，就以強烈的氣勢吸引眾人目光。王瞳透露，這次的造型特別為印尼的熱情風情量身打造，搭配上搖滾元素，讓五位團員都散發出十足的魅力。而她這次也大膽嘗試了厚唇妝容，讓粉絲驚艷不已。

▲王瞳帶領「霸氣樂團」受邀亞洲電視大獎演出。（圖／民視提供）

王瞳笑說「這次在雅加達梳化時，造型師幫我嘗試了厚唇妝，我沒想到自己也能駕馭這樣的造型。不過，如果不嘗試怎麼知道自己可以做到什麼呢？」

▲王瞳帶領「霸氣樂團」受邀亞洲電視大獎演出。（圖／民視提供）



除了王瞳的亮眼表現，主唱于浩威也以無袖牛仔背心搭配鏤空內搭衣，展現出強烈的視覺衝擊。其他團員也紛紛換上酷炫的搖滾穿搭，在舞台上大放異彩。

▲王瞳帶領「霸氣樂團」受邀亞洲電視大獎演出。（圖／民視提供）