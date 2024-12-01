記者張筱涵／綜合報導

竇靖童近日舉行巡迴演唱會《狀況外》，11月30日在北京開唱，她在舞台上深情翻唱母親王菲的經典曲〈你快樂所以我快樂〉，引發全場熱烈反應。作為母親的天后王菲則低調現身觀眾席，搖擺應援手燈，為女兒加油打氣，母女溫馨互動成為當晚的亮點。

▲竇靖童11月30日在北京開演唱會。（圖／翻攝自微博／Leah童Dou）



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▲王菲到場支持女兒竇靖童。（圖／翻攝自微博／许多年以后tyhhf）



竇靖童表示，由於北京是家鄉具有非凡特殊意義，因此選擇翻唱〈你快樂所以我快樂〉這首歌曲，當熟悉的前奏響起，現場粉絲尖叫連連。其實，這首歌是由林夕作詞、張亞東作曲和編曲，王菲於1997年推出，普遍被認為是唱給女兒的紀念歌曲，而她們母女倆也曾在2016年《幻樂一場》演唱會中合唱過這首歌曲。

▲竇靖童深情熱唱〈你快樂所以我快樂〉。（圖／翻攝自微博／二丁目怪兽）



另外，當晚的大合照環節也趣味十足，王菲先是舉起雙手比YA，聽見大家喊著「王菲」、「阿菲」、「媽媽」，害羞到彎下身躲避，但隨後又笑容滿面地起身與眾人合照。王菲近來已經鮮少公開演出，幾乎處於半退休狀態，如今由竇靖童在台上翻唱此曲，對她們母女和歌迷來說都別有一番韻味。

〈你快樂所以我快樂〉歌詞

你眉頭開了 所以我笑了

你眼睛紅了 我的天灰了

呵天曉得 既然說 你快樂 於是我快樂

玫瑰都開了 我還想怎麼呢

求之不得 求不得 天造地設一樣的難得

喜怒和哀樂 有我來重蹈你覆轍

你頭髮濕了 所以我熱了

你覺得累了 所以我睡了

天曉得 呵天曉得 既然說 你快樂 於是我快樂

玫瑰都開了 我還想怎麼呢

求之不得 求不得 天造地設一樣的難得

喜怒和哀樂 有我來重蹈你覆轍

不管為什麼 心安理得

天曉得 既然說 你快樂 於是我快樂

玫瑰都開了 我還想怎麼呢

求之不得 求不得 天造地設一樣的難得

喜怒和哀樂 有我來重蹈你覆轍