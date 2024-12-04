ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／12月4日星座運勢　金牛樂於助人

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：虛心檢討改進
感情：冷靜帶來桃花
財運：生活開銷減少
幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：天秤

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：和長輩們交流
感情：注重自身形象
財運：前期投資回報
幸運色：白色
貴人：處女
小人：雙魚

天秤座

工作：赴約累積人脈
感情：愛情大有所獲
財運：開源的企圖心
幸運色：灰色
貴人：射手
小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座

工作：多與同事合作
感情：曖昧者好桃花
財運：豐厚正財收入
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：射手

金牛座

工作：適合推行計劃
感情：助人為樂善報
財運：投資自我判斷
幸運色：棕色
貴人：天秤
小人：獅子

處女座

工作：交流獲得益處
感情：有利愛情爭取
財運：買到折扣商品
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：凡事親力親為
感情：形象招來桃花
財運：獲利略有賺頭
幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：處女

天蠍座

工作：建立積極文化
感情：單身者多奇緣
財運：財氣穩定得財
幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：水瓶

雙魚座

工作：提升工作效率
感情：桃花旺快行動
財運：充實自己知識
幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：金牛

【火象星座】

牡羊座

工作：自我管理時間
感情：好情緒好桃花
財運：研究投資理財
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：天蠍

獅子座

工作：虛心耐心聽教
感情：注意自己形象
財運：投資達成所願
幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：雙子

射手座

工作：工作中獲靈感
感情：認識心儀對象
財運：財務收支平衡
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

劉家昌癌逝享壽83歲　費玉清消失演藝圈5年...罕見說話了

劉家昌癌逝享壽83歲　費玉清消失演藝圈5年...罕見說話了

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

人前恩愛！劉家昌實瞞離婚28年　甄珍吐心酸：想給劉子千完整的家

人前恩愛！劉家昌實瞞離婚28年　甄珍吐心酸：想給劉子千完整的家

吳佩慈富豪男友遭FBI通緝！紀曉波「美國涉洗黑錢」5年前早被盯上

吳佩慈富豪男友遭FBI通緝！紀曉波「美國涉洗黑錢」5年前早被盯上

獨／TYGA放鳥台灣！主辦驚傳「電話是空號」　親上火線說明真相

獨／TYGA放鳥台灣！主辦驚傳「電話是空號」　親上火線說明真相

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子

劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

快訊／劉家昌證實癌逝！享壽83歲　家屬：治喪以低調方式進行

快訊／劉家昌證實癌逝！享壽83歲　家屬：治喪以低調方式進行

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

劉家昌癌逝享壽83歲　費玉清消失演藝圈5年...罕見說話了

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

人前恩愛！劉家昌實瞞離婚28年　甄珍吐心酸：想給劉子千完整的家

吳佩慈富豪男友遭FBI通緝！紀曉波「美國涉洗黑錢」5年前早被盯上

獨／TYGA放鳥台灣！主辦驚傳「電話是空號」　親上火線說明真相

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 南韓突戒嚴「李多慧人在當地」！經紀人急發聲　揭下一步最新動態
  2. 小孟老師／12月4日星座運勢　金牛樂於助人
  3. 美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！　比莉還嗆：我們是藝人欸
  4. 吳佩慈男友躲日本搞「粉色交易」！供富商極樂選妃　她怒吃醋1招反制
  5. 吳佩慈男友爆欠250億「她繼續吃魚子醬」！ 被追債痛罵：人血饅頭
  6. 《大嘻哈時代》第3季驚傳「950萬補助歸零」已撤案！得5座金鐘也沒用
  7. 周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話
  8. 周杰倫開唱倒數歌單曝！　冷門歌曲有這些...點歌「千萬不能點這首」
  9. 吳佩慈富豪男友遭FBI通緝！紀曉波「美國涉洗黑錢」5年前早被盯上
  10. 周湯豪母子慶功宴摳門做半套！拒演唱會工作人員入場…經紀人回應

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366