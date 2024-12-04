小孟老師／12月4日星座運勢　金牛樂於助人

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：虛心檢討改進

感情：冷靜帶來桃花

財運：生活開銷減少

幸運色：黃色

貴人：魔羯

小人：天秤

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雙子座

工作：和長輩們交流

感情：注重自身形象

財運：前期投資回報

幸運色：白色

貴人：處女

小人：雙魚

天秤座

工作：赴約累積人脈

感情：愛情大有所獲

財運：開源的企圖心

幸運色：灰色

貴人：射手

小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座

工作：多與同事合作

感情：曖昧者好桃花

財運：豐厚正財收入

幸運色：紅色

貴人：牡羊

小人：射手

金牛座



工作：適合推行計劃

感情：助人為樂善報

財運：投資自我判斷

幸運色：棕色

貴人：天秤

小人：獅子

處女座

工作：交流獲得益處

感情：有利愛情爭取

財運：買到折扣商品

幸運色：淡藍色

貴人：雙子

小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：凡事親力親為

感情：形象招來桃花

財運：獲利略有賺頭

幸運色：橙色

貴人：天蠍

小人：處女

天蠍座

工作：建立積極文化

感情：單身者多奇緣

財運：財氣穩定得財

幸運色：淡藍色

貴人：金牛

小人：水瓶

雙魚座

工作：提升工作效率

感情：桃花旺快行動

財運：充實自己知識

幸運色：藍色

貴人：獅子

小人：金牛

【火象星座】

牡羊座

工作：自我管理時間

感情：好情緒好桃花

財運：研究投資理財

幸運色：咖啡色

貴人：巨蟹

小人：天蠍

獅子座

工作：虛心耐心聽教

感情：注意自己形象

財運：投資達成所願

幸運色：亮紅色

貴人：水瓶

小人：雙子

射手座

工作：工作中獲靈感

感情：認識心儀對象

財運：財務收支平衡

幸運色：黃色

貴人：雙魚

小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。