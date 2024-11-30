快訊／(G)I-DLE奪大賞！小娟霸氣宣布「5人全決定續約」成員哭了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓音樂盛事「2024 Melon Music Awards」（甜瓜音樂獎）30日下午在韓登場，於仁川Inspire Arena盛大舉行，4個大賞之一的「年度製作」由(G)I-DLE拿下，成員Minnie、雨琦忍不住淚灑頒獎台，隊長小娟更是驚喜直接宣布5人已說好會跟CUBE娛樂續約，此話一出全場立即發出如雷歡呼聲。

▲(G)I-DLE宣布續約。（圖／翻攝Melon Music Awards YT）

成員薇娟在致詞時表示：「能夠快樂地做音樂都是因為粉絲的支持，真的非常感謝。」而情緒激動的Minnie則說道：「這是我們第一次在MMA拿到大賞，非常榮幸。感謝大家今年對我們的專輯和歌曲的喜愛，身為親自製作專輯的團隊，這個獎對我們來說意義重大。」她還向粉絲承諾：「我們一定會創作更多好音樂，展現更好的樣子，請大家繼續陪伴我們走下去。」

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隊長小娟表示「因為我跟公司的合約已經結束，所以出了很多很多說我們已經結束了報導」，接著無預警驚喜宣布「我們5個人一起說好要續約了，今天上台之前說好的，不是我一個人，是我們所有成員，我們未來、明年、後年、一輩子5個人都會一起，粉絲不需要擔心，明年也會用好音樂報答大家」。