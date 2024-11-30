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豔星大尺度「拍50部三級片」籌癌父醫藥費　吐心聲哭訴：沒了靈魂

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星顏仟汶現年48歲，過去曾拍攝超過50部電影，受封為「三級片女王」，因為大膽的裸露演出，迅速成為導演王晶的御用女星，然而，關於顏仟汶拍攝三級片的契機，有不少傳聞，其中最為人津津樂道的便是她為了幫前男友杜汶澤還債。但之後受訪時，她澄清拍三級片的真正原因是父親罹癌，需要巨額的醫療費用。

▲顏仟汶受訪時曾坦言拍三級片「沒靈魂」。（圖／翻攝自顏仟汶微博）

▲顏仟汶過去因拍三級片走紅。（圖／翻攝自顏仟汶微博）

顏仟汶在19歲時出道，但演藝之路並不順遂，後在1996年離開演藝圈另尋出路，但求職路也不順利，之後經好友介紹拍了三級片。因為與王晶等導演合作迅速走紅，她的演技和裸露尺度，使得她迅速累積了大量粉絲，但她自己卻始終處於矛盾的狀態，曾坦言拍片時是在「無靈魂」狀態下工作，若能夠回到過去，自己會努力念書，不會選擇進入演藝圈。

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▲顏仟汶受訪時曾坦言拍三級片「沒靈魂」。（圖／翻攝自顏仟汶微博）

▲顏仟汶受訪時曾坦言拍三級片「沒靈魂」。（圖／翻攝自顏仟汶微博）

▲顏仟汶受訪時曾坦言拍三級片「沒靈魂」。（圖／翻攝自顏仟汶微博）

顏仟汶一度希望擺脫三級片女星的標籤，但由於香港影視產業的衰退，讓她碰上了瓶頸，最終她於2014年息影，將焦點轉向家庭生活。她在2008年結婚，但在2016年曝出婚變，恢復單身後，顏仟汶在2020年復出參演電視劇，並開始接商演，年近半百的她，依然保養得宜，不少影迷都直呼看不出來實際年齡。

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