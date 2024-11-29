質疑賈永婕！　名醫公開酸「辦公室隨便讓閨蜜直播玩耍」

記者劉宛欣／綜合報導

現任101董座賈永婕在上任後話題滿滿，近日遭爆不當開除員工、公器私用等負面消息，她27日因此開直播解釋，一度失控落淚。知名眼科醫師黃宥嘉29日在臉書發表評論，批評賈永婕「跑馬燈寫自己名字，辦公室隨便讓閨蜜直播玩耍」，還酸她在直播的眼淚是「賈眼淚」。

▲黃宥嘉批評賈永婕。（圖／翻攝自黃宥嘉、賈永婕臉書）

黃宥嘉29日在臉書曬出自己到律師李怡貞貼文底下留言的截圖，對於李怡貞認為賈永婕是自律的人，她諷刺地寫下「保養自己的身材與皮膚是很自律，藝人的自律有看到。但是當101董座的自律是跑馬燈寫自己的名字，辦公室隨便讓閨蜜直播玩耍嗎？」接著補充「我知道我們講這種話，就會有有錢人閨蜜跑出來叫我們多聽佛法、結善緣」。

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李怡貞對此回應表示「其實我認為他會被選為董座，背後應該有的原因也包括她身為藝人長久累積的光環與聲譽」，如果由有聲量的人來協助宣傳曝光101是好事，她也進一步說「最怕是無謂的算計內鬥反而弄髒了台灣，引以為傲的對外招牌」。

▲黃宥嘉曬出留言截圖。（圖／翻攝自黃宥嘉臉書）

黃宥嘉不認同李怡貞提到的「算計」，反駁表示「沒人算計她吧？就她自己表現那樣。有人算計她去跑馬燈寫『永婕同心』？寫『永劫101』才是算計她吧？」接著再質疑「被選為101董座的時候，裡面就沒有算計？說她做的不夠好的就充滿算計？」最後狠酸「要演《後宮甄嬛傳2》也要有好劇本，用橫店片場，不是用101」。