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李廷鎮騎重機帥度再炸　不敢吃台灣美食原因曝光

記者葉文正／台北報導

來台拍攝《整形過後》的韓星李廷鎮，最近在韓國節目中曾說自己是旅行達人，因為總是幫忙規劃行程或列清單，專業程度讓他甚至想過要不要自己開間旅行社，但他卻說不敢去吃台灣美食，專業態度讓人敬佩。

▲李廷鎮騎重機帥度爆錶。（圖／翻攝李廷鎮IG）

▲李廷鎮騎重機帥度爆錶。（圖／翻攝李廷鎮IG）

李廷鎮這次來台灣long stay，長達一個多月，被問及有沒有特別想造訪的景點或想吃的美食？他坦言，「之前已經去過九份與台中，也體驗過放天燈，當時拍攝夜市還臨時call out温昇豪，對方竟抽空來現場一起錄影，温昇豪在旁笑說當時他義氣拍攝，現在換李廷鎮來還。至於來台長住有沒有打包什麼必備物品？注重健康的他笑說，「旅行途中不能生病，所以有帶了維他命，還有因為台灣美食太好吃了，怕吃太多我還帶了消化劑（腸胃藥）。」

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▲《整形過後》韓國男演員李廷鎮歡迎會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《整形過後》韓國男演員李廷鎮歡迎會。（圖／記者林敬旻攝）

温昇豪也盡地主之誼，「他來的第一天我就請他吃飯了，前幾天帶他去打高爾夫球，是我們共同興趣。等我有空檔會帶他去吃一些比較道地的台灣小吃、中式美食。如果他想去拍照，在閒暇之餘也會找司機帶他去台灣北部重要的景點攝影，我期待他能去九份、淡水，或者陽明山上拍一些美麗的風景，用外國人的眼光去紀錄台灣美麗的影像。」

▲《整形過後》韓國男演員李廷鎮歡迎會。（圖／記者林敬旻攝）

▲洪暐哲獻上禮物給李廷鎮。（圖／記者林敬旻攝）

談到這次拍戲，温昇豪說，「本要給他開跑車，但我的跑車太昂貴，我特別特訓他騎重機，他為拍戲有特別練習，他也常常看香港電影，例如《英雄本色》跟《花樣年華》等，音響架上還有郭富城演唱會，還買紀念版光碟，真的很熱愛香港影視。

不過李廷鎮熱愛台灣美食，這次卻特地忍住先不吃，他解釋：「美食種類很多種，第一次嘗試了牛肉麵跟鳳梨酥，後來有去熱炒店，吃了鮮魚、蒸魚跟蚵仔等食物，因為現在還在拍攝中，外出盡量不要去看那些，怕會吃胖，過去有去過台中，九份，也放過天燈跟逛夜市，因為拍過旅行的綜藝節目，那時很臨時問昇豪哥，就一起去拍攝。」

被問到韓國整型文化，李廷鎮反說，亞洲各國朋友蠻愛去首爾，他去後輩開的醫院看過，都是比較多外國人，但他也說：「我也會有容貌焦慮，第一次演醫生管理階層，有演過中醫師，也會管理自己身材，因為熱愛美食，也會問醫生們方法，他們會要我做皮膚管理。」

而這次12強棒球賽台灣奪冠，他則說拍戲沒空看，最後有看到結果，非常恭喜大家，就跟以前有比賽過的李大浩講這件事。

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