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「明星貴婦團」被拍現身杜拜看房！驚人天價曝 他陪全程：誰黑卡刷下去

記者潘慧中／綜合報導

高山峰最近飛往杜拜進行拍攝工作，並和王思佳、崔佩儀和劉伊心搶先體驗賞屋，搞笑寫下「明星貴婦賞屋團前進杜拜」，親自感受頂級房市的魅力。

▲▼王思佳、崔佩儀和劉伊心。（圖／翻攝自Facebook／高山峰）▲▼王思佳、崔佩儀和劉伊心。（圖／翻攝自Facebook／高山峰）

▲王思佳、劉伊心和崔佩儀在杜拜看房。（圖／翻攝自Facebook／高山峰）

畫面中，可以看到王思佳穿著銀色上衣和米色及膝裙，崔佩儀身穿桃紅色長洋裝，劉伊心則是穿上印有特殊圖騰的寬鬆洋裝，一行人有說有笑，討論得十分熱烈。

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▲▼王思佳、崔佩儀和劉伊心。（圖／翻攝自Facebook／高山峰）

▲▼王思佳、崔佩儀和劉伊心。（圖／翻攝自Facebook／高山峰）

▲▼王思佳、崔佩儀和劉伊心。（圖／翻攝自Facebook／高山峰）

▲王思佳、劉伊心和崔佩儀一行人討論得很認真。（圖／翻攝自Facebook／高山峰）

王思佳事後在社群網站分享杜拜當地的房價，別墅區一戶5房、自帶泳池，共250坪，光是每個月的管理費就高達新台幣3.5萬，賣價是2.5億；另外由集團總裁自留的別墅區，則達到50億台幣的天價，讓她驚訝直呼：「真的是開眼界了！」

▲▼王思佳。（圖／翻攝自Facebook／王思佳）

▲王思佳對杜拜房價大開眼界。（圖／翻攝自Facebook／王思佳）

對此，高山峰搞笑地躺在崔佩儀的肩膀上說「親愛的，我不想努力了」，但同時也很好奇王思佳、崔佩儀和劉伊心當中，「到底是誰黑卡刷下企，成為第一個在阿聯酋首都阿布達比置產的女藝人呢？」

▲▼王思佳、崔佩儀和劉伊心。（圖／翻攝自Facebook／高山峰）

▲▼高山峰搞笑地說「我不想努力了」。（圖／翻攝自Facebook／高山峰）

▲▼王思佳、崔佩儀和劉伊心。（圖／翻攝自Facebook／高山峰）

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王思佳, 崔佩儀, 劉伊心, 高山峰

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