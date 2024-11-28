康康和陳昇私下交情曝光「常坦誠相見」！　意外脫口：看過我老婆裸體

記者孟育民／台北報導

新寶島康樂隊陳昇、黃連煜、阿VAN難得上節目，三人現身本周六（30日）要播出的中視《綜藝一級棒》，主持人康康和陳昇交情匪淺，兩人私下都在同一個健身俱樂部，所以時常一起洗三溫暖，趁著「坦誠相見」時，康康親自跟陳昇邀約，才促成這次通告，「他看過我的裸體比看過我老婆的裸體還要多。」大家一聽大驚，康康才發現自己講太快口誤：「是他看過我的裸體，比我老婆看的還要多。」

▲《綜藝一級棒》邀請黃連煜（左起）、阿VAN、陳昇。（圖／中視提供）

陳昇、黃連煜、阿VAN近期推出第13張專輯《大波浪》，加上年底要舉辦第30屆的跨年演唱會，所以合體登《綜藝一級棒》宣傳，節目中三人合唱〈鼓聲若響〉、〈日出〉，以及新歌〈我們都是快樂的原住民〉，每一首都感染力十足。當合唱〈日出〉時，三個大男人在舞台上手勾著手，邊晃邊唱，就像喝醉一樣，而且陳昇唱完還喊著「續攤續攤（台語）」，讓康康一度懷疑：「沒喝酒怎麼像有喝這樣。」一時興起，陳昇還開口要大家講評，聽得主持群直喊「誰敢啊」。

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▲康康和陳昇交情匪淺。（圖／中視提供）

節目中康康與黃連煜、陳孟賢、沈建豪一起演唱〈多情兄〉，康康卻唱到笑場，「我要唱客語，他（指黃連煜）要幫我合音，要看我的嘴型，結果他就在那邊舔舌頭。」但黃連煜出聲澄清：「因為你要唱主音，我要唱合音，但我唱合音的時候，你又變成唱我的合音，被我拉過來了。」

陳昇一聽當場吐槽康康：「這麼高品質的節目都被他自己砸了。」而陳昇看到陳孟賢，竟覺得他有點明星臉:「這個墨鏡戴上去就變成蕭煌奇，有沒有？」在眾人狐疑時，康康卻突冒出一句：「上次蕭煌奇『看』到也是這樣說。」惹得大家哄堂大笑，連陳昇都被逗樂:「這是整個節目最精彩的一句。」



