賈永婕風波問題出在哪？　人妻網紅揭1原因「把人氣到胃穿孔」

記者陳芊秀／綜合報導

台北101董事長賈永婕9月剛新官上任，近日被爆料涉及公益、公器私用及開除員工等爭議，昨（27日）開直播澄清，過程中更因情緒激動數度落淚。好友郁方轉發網紅「馬卡人妻」的PO文，替賈永婕聲援。

▲賈永婕陷爭議風波開直播回應，人妻網紅發長文力挺。（圖／翻攝自臉書）

郁方轉發「馬卡人妻」的發文，內容提到看完直播後，認為賈永婕展現了極大的耐心與高EQ，面對抹黑仍能冷靜幽默地回應，令人佩服。這次如果是一般人，可能早已崩潰。至於賈永婕被質疑的原因，「馬卡人妻」直言，問題在於她太過出色——不僅漂亮、善良、有錢、人緣好，老公疼愛她，還能參加鐵人三項、完成馬拉松後繼續投入工作。

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馬卡人妻表示，賈永婕剛接任時，外界普遍認為她只是個「花瓶」，但她卻做到帶動業績成長，並提升101的討論熱度。她提到：「現在那些嫉妒她的人，氣得胃痛、睡不著，甚至快要跳基隆河了。」因此才會出現相關報導。

此外，馬卡人妻回憶起自己曾在101經營馬卡龍櫃位，深知在那裡做生意的艱難，因此認為賈永婕接下這份職務更具挑戰性。她還提到，有些人質疑賈永婕的公益行為，但她認為：「有出國讀書經驗的人都知道，如果想讓孩子保證進入某所學校，只要捐款即可」，強調賈永婕的公益行為並非別有用心。

馬卡人妻在貼文最後強調，希望大家不要將一切事情都與政治掛鉤或貼上標籤。她認為賈永婕為了台灣和棒球付出了極大的努力，但仍有酸民罵，與其批評他人，不如專注於做好自己的本分，並讚賞賈永婕散發出的善良與努力，「相由心生」的特質令人欽佩。