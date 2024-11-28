45歲鼓手河村俊秀驟逝！倒臥家中被發現送醫不治…6年前來台演出

記者陳芊秀／綜合報導

45歲日本樂團「PETROLZ」的鼓手河村俊秀本月26日倒臥家中，送醫急救後仍不治逝世。樂團27日透過官方X帳號發表訃聞，震驚各界。而該團2018年曾來台灣演出，擁有不少樂迷。

▲ 日本人氣樂團「PETROLZ」鼓手河村俊秀（右）驟逝，享年45歲。（圖／記者吳睿慈攝）

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據樂團官網聲明，河村俊秀26日被家人及朋友發現，倒臥家中，隨即送往醫院搶救，但仍不幸離世，「面對這突如其來的噩耗，成員及工作人員全體深感悲痛」。由於樂團成員驟逝，原定於12月6日在神奈川舉行的《Montreux Jazz Festival Japan 2024》的演出，經與相關人員協商後，樂團決定取消演出，「對於期待這場表演的各位觀眾及相關人士，由衷地表示歉意，給您們帶來了困擾和擔憂，我們深感抱歉。關於Petrolz取消演出的後續安排，將另行通知」。

有關葬禮事宜，將遵從家屬的意願，僅由近親者參與舉行，聲明最後感謝相關人士對河村俊秀的厚愛與支持。

▲「PETROLZ」發聲明證實鼓手河村俊秀逝世，取消12月6日的演出。（圖／翻攝自X）

河村俊秀本月中還參加Talk Show，笑容滿面完全看不出身體有異狀，沒想到如今與家人、好友天人永隔，事情發生太過突然，家人、樂團成員、友人全都大受衝擊。

▲河村俊秀（右）本月中旬還參加Talk Show。（圖／翻攝自X）

「PETROLZ」由東京事變吉他手長岡亮介擔任主唱兼吉他手，加上貝斯手三浦淳悟、鼓手河村俊秀於2005年成軍，且從未在任何媒體上露出，靠現場音樂演奏實力圈粉，多年來表演場次場場完售，堪稱神秘樂團。

