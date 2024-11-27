壁虎新戲來了！班導廁所撞見學生輕生　184cm男星認了現實被霸凌

記者黃庠棻／台北報導

電影《壞男孩》導演游智涵執導公視人生劇展全新力作《海豚之惡》，以校園霸凌為背景，透過一起校園刑案，帶領觀眾深入探討校園中複雜的人際關係及霸凌問題。由黃迪揚攜手郭品希、牧森、傅顯皓、陳鼎中、宸頤等主演，將於本週日（12/1）晚間10時震撼登場。

▲《海豚之惡》由牧森（左起）、宸頤、陳鼎中、黃迪揚、傅顯皓、郭品希主演。（圖／公視提供）

《海豚之惡》由趙心馳執筆，取材同學親身經歷，當年曾入圍105年優良劇本。劇情描述一起發生在期末考後校園的懸疑命案，讓五名留在學校的嫌疑犯浮上檯面，檢警調查他們之間關係錯綜複雜，校園霸凌與彼此間人際、家庭問題也逐漸浮現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《海豚之惡》由牧森（左起）、宸頤、陳鼎中、黃迪揚、傅顯皓、郭品希主演。（圖／公視提供）

今（27）日製作人劉娟如與游智涵、編劇趙心馳與演員出席媒體茶敘，藉作品談及近來受大眾關注的霸凌議題。趙心馳提到創作靈感來自同學曾因被霸凌而萌生強烈報復念頭的親身經歷。她希望藉角色的選擇和命運，探討「善良」的定義，盼觀眾反思自身周遭的環境，將偽善轉化為真正的善意。

▲《海豚之惡》主演與主創團隊。（圖／公視提供）

因《影后》受矚目的牧森飾演富二代「林保力」，缺乏家庭關愛而將寂寞轉化為憤怒，藉霸凌同學獲得關注。但他同時也是隔代教養的孩子，對被霸凌者抱惻隱之心，角色內心複雜矛盾。郭品希飾演不擅表達的校內邊緣人「施謄」，雖默默承受霸凌卻保有單純和善良，會照顧流浪動物，孝順阿嬤，也珍惜朋友情誼。童星出身的傅顯皓飾演獨來獨往的資優生「陳進樺」，遇見施謄後體會友情的可貴；然而當對方遭受霸凌時卻選擇逃避、不敢面對。

▲《海豚之惡》由黃迪揚、郭品希、牧森、傅顯皓、陳鼎中、宸頤主演。（圖／公視提供）

雖然戲裡牧森在學校是加害者的角色，但在現實生活中，他在學校卻飽受霸凌之苦，坦言當時因為發育比較好、胖胖的，國中時期被欺負了長達一年，印象最深刻的是有次練球回到教室，他發現自己的桌子被橘子汁抹滿，抽屜也塞滿爛掉的橘子。談起這段往事，牧森表示當時的他只是裝作沒事，趕快把桌子擦一擦。

▲牧森過去曾飽受霸凌痛苦。（圖／公視提供）

而在劇中是演被霸凌者的郭品希，則在國中時期因個性奔放、成績不好，而被同學嘲笑、還曾被「藏手機、鉛筆盒、水壺，或把我東西從3樓丟到1樓，拿我水壺去接雨水」；但自己面對霸凌，也如劇中角色般沒有明確表達感受，選擇一笑置之，而後輾轉換到一所體制外學校念書，也找到了適合自己的環境和朋友，讓他直說「我覺得很慶幸我有轉學」。

▲郭品希過去也有被霸凌的經驗。（圖／公視提供）

傅顯皓小時曾因身材矮小、個性內向以及原住民的身份而被嘲笑，但他說「可能心裡有點不舒服但我不太在意」，希望戲劇作品讓大眾了解校園霸凌的現況。讀台師大的陳鼎中認為霸凌現象在校園中無所不在，但希望透過演出讓那些霸凌者「有所反思因此感到內疚、愧疚」，他慶幸自己求學過程中沒遭受嚴重霸凌，也坦言自己曾嘲笑過別人，或曾被別人嘲笑過。

▲傅顯皓曾因身材矮小、個性內向以及原住民的身份而被嘲笑。（圖／公視提供）

而宸頤在小學時期曾經被同學排擠｢當面說討厭我」，但她向母親傾訴困擾後「媽媽聽完隔天就到學校」，為她出頭後才讓霸凌者收斂。

▲宸頤。（圖／公視提供）

劇中角色微妙的黃迪揚則認為，在校園這小型社會中「沒有人是局外人」，坦言自己傾向扮演班上的開心果，透過辦活動、講笑話等軟性處理，來化解同學間對立；他也認為「以德服人，不要無端地去排擠跟討厭一個人，但你也不要成為容易被大家討厭的人」，是他在校園中生存的法則。

▲黃迪揚在《海豚之惡》飾演班導。（圖／公視提供）

《海豚之惡》透過一起校園懸疑案件，揭露校園霸凌的黑暗面，盼引發大眾對於霸凌議題的關注、重視與反思。將於本週日晚間10時，公視頻道首播，並於隔週日中午12時上架公視+平台。