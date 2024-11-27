ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

壁虎新戲來了！班導廁所撞見學生輕生　184cm男星認了現實被霸凌

記者黃庠棻／台北報導

電影《壞男孩》導演游智涵執導公視人生劇展全新力作《海豚之惡》，以校園霸凌為背景，透過一起校園刑案，帶領觀眾深入探討校園中複雜的人際關係及霸凌問題。由黃迪揚攜手郭品希、牧森、傅顯皓、陳鼎中、宸頤等主演，將於本週日（12/1）晚間10時震撼登場。

▲《海豚之惡》由黃迪揚、郭品希、牧森、傅顯皓、陳鼎中、宸頤主演。（圖／公視提供）

▲《海豚之惡》由牧森（左起）、宸頤、陳鼎中、黃迪揚、傅顯皓、郭品希主演。（圖／公視提供）

《海豚之惡》由趙心馳執筆，取材同學親身經歷，當年曾入圍105年優良劇本。劇情描述一起發生在期末考後校園的懸疑命案，讓五名留在學校的嫌疑犯浮上檯面，檢警調查他們之間關係錯綜複雜，校園霸凌與彼此間人際、家庭問題也逐漸浮現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《海豚之惡》由黃迪揚、郭品希、牧森、傅顯皓、陳鼎中、宸頤主演。（圖／公視提供）

▲《海豚之惡》由牧森（左起）、宸頤、陳鼎中、黃迪揚、傅顯皓、郭品希主演。（圖／公視提供）

今（27）日製作人劉娟如與游智涵、編劇趙心馳與演員出席媒體茶敘，藉作品談及近來受大眾關注的霸凌議題。趙心馳提到創作靈感來自同學曾因被霸凌而萌生強烈報復念頭的親身經歷。她希望藉角色的選擇和命運，探討「善良」的定義，盼觀眾反思自身周遭的環境，將偽善轉化為真正的善意。

▲《海豚之惡》由黃迪揚、郭品希、牧森、傅顯皓、陳鼎中、宸頤主演。（圖／公視提供）

▲《海豚之惡》主演與主創團隊。（圖／公視提供）

因《影后》受矚目的牧森飾演富二代「林保力」，缺乏家庭關愛而將寂寞轉化為憤怒，藉霸凌同學獲得關注。但他同時也是隔代教養的孩子，對被霸凌者抱惻隱之心，角色內心複雜矛盾。郭品希飾演不擅表達的校內邊緣人「施謄」，雖默默承受霸凌卻保有單純和善良，會照顧流浪動物，孝順阿嬤，也珍惜朋友情誼。童星出身的傅顯皓飾演獨來獨往的資優生「陳進樺」，遇見施謄後體會友情的可貴；然而當對方遭受霸凌時卻選擇逃避、不敢面對。

▲《海豚之惡》由黃迪揚、郭品希、牧森、傅顯皓、陳鼎中、宸頤主演。（圖／公視提供）

▲《海豚之惡》由黃迪揚、郭品希、牧森、傅顯皓、陳鼎中、宸頤主演。（圖／公視提供）

▲《海豚之惡》由黃迪揚、郭品希、牧森、傅顯皓、陳鼎中、宸頤主演。（圖／公視提供）

雖然戲裡牧森在學校是加害者的角色，但在現實生活中，他在學校卻飽受霸凌之苦，坦言當時因為發育比較好、胖胖的，國中時期被欺負了長達一年，印象最深刻的是有次練球回到教室，他發現自己的桌子被橘子汁抹滿，抽屜也塞滿爛掉的橘子。談起這段往事，牧森表示當時的他只是裝作沒事，趕快把桌子擦一擦。

▲《海豚之惡》由黃迪揚、郭品希、牧森、傅顯皓、陳鼎中、宸頤主演。（圖／公視提供）

▲牧森過去曾飽受霸凌痛苦。（圖／公視提供）

而在劇中是演被霸凌者的郭品希，則在國中時期因個性奔放、成績不好，而被同學嘲笑、還曾被「藏手機、鉛筆盒、水壺，或把我東西從3樓丟到1樓，拿我水壺去接雨水」；但自己面對霸凌，也如劇中角色般沒有明確表達感受，選擇一笑置之，而後輾轉換到一所體制外學校念書，也找到了適合自己的環境和朋友，讓他直說「我覺得很慶幸我有轉學」。

▲《海豚之惡》由黃迪揚、郭品希、牧森、傅顯皓、陳鼎中、宸頤主演。（圖／公視提供）

▲郭品希過去也有被霸凌的經驗。（圖／公視提供）

傅顯皓小時曾因身材矮小、個性內向以及原住民的身份而被嘲笑，但他說「可能心裡有點不舒服但我不太在意」，希望戲劇作品讓大眾了解校園霸凌的現況。讀台師大的陳鼎中認為霸凌現象在校園中無所不在，但希望透過演出讓那些霸凌者「有所反思因此感到內疚、愧疚」，他慶幸自己求學過程中沒遭受嚴重霸凌，也坦言自己曾嘲笑過別人，或曾被別人嘲笑過。

▲《海豚之惡》由黃迪揚、郭品希、牧森、傅顯皓、陳鼎中、宸頤主演。（圖／公視提供）

▲傅顯皓曾因身材矮小、個性內向以及原住民的身份而被嘲笑。（圖／公視提供）

而宸頤在小學時期曾經被同學排擠｢當面說討厭我」，但她向母親傾訴困擾後「媽媽聽完隔天就到學校」，為她出頭後才讓霸凌者收斂。

▲《海豚之惡》由黃迪揚、郭品希、牧森、傅顯皓、陳鼎中、宸頤主演。（圖／公視提供）

▲宸頤。（圖／公視提供）

劇中角色微妙的黃迪揚則認為，在校園這小型社會中「沒有人是局外人」，坦言自己傾向扮演班上的開心果，透過辦活動、講笑話等軟性處理，來化解同學間對立；他也認為「以德服人，不要無端地去排擠跟討厭一個人，但你也不要成為容易被大家討厭的人」，是他在校園中生存的法則。

▲《海豚之惡》由黃迪揚、郭品希、牧森、傅顯皓、陳鼎中、宸頤主演。（圖／公視提供）

▲黃迪揚在《海豚之惡》飾演班導。（圖／公視提供）

《海豚之惡》透過一起校園懸疑案件，揭露校園霸凌的黑暗面，盼引發大眾對於霸凌議題的關注、重視與反思。將於本週日晚間10時，公視頻道首播，並於隔週日中午12時上架公視+平台。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

不要命畫面曝！台東女龜速鬼切　連人帶車遭拖板車輾…命大僅骨折

推薦閱讀

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」！一見面就揉…恩愛全被拍

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」！一見面就揉…恩愛全被拍

王陽明私訊送鼓勵讚：Good job！林昱珉親回覆「對話截圖」曝光

王陽明私訊送鼓勵讚：Good job！林昱珉親回覆「對話截圖」曝光

11年沒性生活！小S喊話老公「想開放性關係」　提條件：不要有小孩就好

11年沒性生活！小S喊話老公「想開放性關係」　提條件：不要有小孩就好

快訊／孝琳登陸新北耶誕城　ENERGY隔天再壓軸公開了

快訊／孝琳登陸新北耶誕城　ENERGY隔天再壓軸公開了

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚！同居4年如夫妻…女方經紀人回應

吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚！同居4年如夫妻…女方經紀人回應

賈永婕作風豪放　生日豔照流出！放閃尺度驚人

賈永婕作風豪放　生日豔照流出！放閃尺度驚人

台灣隊遊行「車上雙馬尾正妹」掀暴動！網神出IG　日媒封：最可愛妖精

台灣隊遊行「車上雙馬尾正妹」掀暴動！網神出IG　日媒封：最可愛妖精

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

快訊／賈永婕哽咽哭了！　「這麼惡意的手法」反控爆料者

快訊／賈永婕哽咽哭了！　「這麼惡意的手法」反控爆料者

元元「巨胸貼上玻璃」Joeman碰到了！眼神太真實…反應全被拍：合理嗎

元元「巨胸貼上玻璃」Joeman碰到了！眼神太真實…反應全被拍：合理嗎

球星欠賭債出賣「一線女星」性愛片！　葛斯齊公開6線索揭女方身份

球星欠賭債出賣「一線女星」性愛片！　葛斯齊公開6線索揭女方身份

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」！一見面就揉…恩愛全被拍

王陽明私訊送鼓勵讚：Good job！林昱珉親回覆「對話截圖」曝光

11年沒性生活！小S喊話老公「想開放性關係」　提條件：不要有小孩就好

快訊／孝琳登陸新北耶誕城　ENERGY隔天再壓軸公開了

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚！同居4年如夫妻…女方經紀人回應

賈永婕作風豪放　生日豔照流出！放閃尺度驚人

台灣隊遊行「車上雙馬尾正妹」掀暴動！網神出IG　日媒封：最可愛妖精

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

快訊／賈永婕哽咽哭了！　「這麼惡意的手法」反控爆料者

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

海豚之惡, 黃迪揚, 郭品希, 牧森, 傅顯皓, 陳鼎中, 宸頤

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「無敵小生」孫翠鳳出新書！自曝聳動書名「和她的男人們」秘辛
  2. 人氣女歌手不續約遭冷凍！發文疑吐苦水「好想躺平」網湧入打氣
  3. 玉山最有名都市傳說！　台灣三大魔神仔「黃衣小飛俠」搬上大銀幕
  4. 《影后》史艾瑪男友駁「小任很渣」　牧森為角色平反曝私下戀愛觀
  5. 李洋嗨喊「考到駕照」了！　曬上路照笑稱：用路人最近小心
  6. 李又汝寒流穿比基尼下水「忘記帶胸貼」　曾智希跳出來義氣救火！
  7. 52歲「綠葉王」男星被目擊餐廳打工！　日賺1200元：當演員不穩定
  8. 林志玲絕美現身美術館！　星二代爆她私下真面目
  9. 網紅Sandra曝生子告急　陳漢典竟脫口：在找好的工廠
  10. 小哈利罕見吐「哈林、伊能靜離婚」心聲　意外曝：是件不錯的事

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366