藝人慶12強奪冠「被酸蹭」！　陳珮騏不忍了：做法如下水道生物

記者黃皓瑋／綜合報導

台灣隊在世界棒球12強賽擊敗日本奪冠，掀起全台歡慶熱潮，許多藝人名流也紛紛發文祝賀。不過八點檔女星陳珮騏近期卻發現，有藝人的慶祝文遭許多酸民留言質疑「蹭熱度」，讓她忍不住發聲，直言酸民的作法「如下水道生物」，引發關注。

▲陳珮騏見演藝圈友人被酸「蹭」有感而發。（圖／翻攝自Threads／carolyncat827）

陳珮騏25日在Threads寫下「抱歉，我今天刻薄了」，坦言看到演藝圈友人慶祝台灣隊奪冠，卻被部分網友酸「蹭」，讓她有感而發：「想到這些年，不論自己或任何公眾人物，總是不論大小新聞、是好是壞，都要被這些鍵盤龜酸言酸語！」

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陳珮騏坦言，公眾人物和一般人一樣，都有私下有興趣、關注的事物，「發文共享時媒體報導，那也是媒體需要新聞量，多數不是藝人和媒體的商業合作，不需要這樣惡意批判藝人或媒體」。

▲陳珮騏直言酸民的做法如「下水道生物」。（圖／翻攝自Facebook／陳珮騏打氣團）

陳珮騏表示這些公眾人物大多是善意，或想帶動社會風氣，「可酸民這樣如下水道生物的做法並不會讓你的人生豐富精彩，只會累積你個人和世界的負能量」。也擔憂這些酸言酸語會引發更嚴重的後果：「多少案例都是因為酸民加劇的言論逼死多少人？！前陣子的鋼琴家、更早前的模特兒！躲在鍵盤後面窩囊的自大或許難以法律追究，但願老天有眼！」