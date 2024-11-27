港版《黑暗榮耀》熱搜破8億　「遭富三代輪流侵犯」復仇佈局18年

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo播出年度話題港劇《黑色月光》，由《新聞女王》團隊操刀，講述楊茜堯（前名楊怡）飾演的公關女王余滿月，強悍亮麗外表下隱藏黑暗過去，她為了復仇並為家人討回公道，步步為營布局長達18年。

▲港劇《黑色月光》由楊茜堯、林夏薇主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《黑色月光》播出後收視、口碑齊升，復仇爽度破表被讚「港版《黑暗榮耀》」，話題搜索量更突破8億次，網友紛紛在社群媒體熱議：「每一集都像季終般緊張刺激！」、「滿月的復仇計劃堪比高智商犯罪大片，看得我心跳加速！」

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由楊茜堯、林夏薇領銜主演的《黑色月光》，以職場女性復仇為主題，將公關行業的光鮮表象與復仇者內心的黑暗糾葛巧妙結合。該劇由總監製鐘澍佳操刀，被視為「新港劇女性主義系列」的重要一環。

▲港劇《黑色月光》由楊茜堯、林夏薇主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《黑色月光》最新劇情白熱化，余滿月一度聯手好友卓慧雲（林夏薇飾）復仇，沒想到卓慧雲逐漸黑化，她才發現閨蜜才是最大的敵人。林夏薇被封新一代「豪門惡女」，在爺爺床前下跪不得原諒後立刻變臉，與楊茜堯在劇中唇槍舌戰、面對面開撕的火藥味更讓觀眾看了直呼過癮，惡女壞到出圈讓林夏薇備受熱議。

林夏薇透露她一拿到劇本就先為卓慧雲寫了人物小傳，並看了很多暗黑作品讓自己沉浸在角色中，惡女演技受討論讓她直呼感謝「觀眾看得投入，對演員來說是很大的鼓勵，觀眾看得爽，我們也演得爽。」

▲港劇《黑色月光》由楊茜堯、林夏薇主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

總監製鐘澍佳曾受訪表示，拍完《新聞女王》後，想將港劇的大女主角形象作為主題，講述關於女性成長的故事，而復仇主題「既要讓觀眾感受到主角的痛苦，也體會到大仇得報後的快感」而引起深刻共鳴。

鐘澍佳表示，除了《新聞女王》與《黑色月光》，正在籌備中的《巨塔之後》與《正義女神》四部作品將會構成一個完整的「新港劇女性主義系列」。他將以女性堅韌的成長為核心，展現了即使處於社會弱勢，女性也能以智慧與毅力反擊命運的不公「當女性開始反擊，她們的力量可能超出所有人的想像。」這樣的敘事突破傳統家庭倫理港劇的範疇，賦予劇集更深層次的社會意義。

▲港劇《黑色月光》由楊茜堯、林夏薇主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《黑色月光》講述危機公關專家余滿月（楊茜堯飾）背負可怕過去，18年前她與妹妹被迷暈帶到富豪淫亂派對，慘遭富三代蔣基俊（馬志威飾）輪番施虐侵犯，家人報警後卻被權勢壓制，致使父母身亡，妹妹重創致殘、姐姐離異。余滿月發誓要讓所有加害者付出代價，展開一場步步為營的復仇行動。《黑色月光》正在台灣大哥大MyVideo熱播中。