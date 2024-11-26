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動力火車力挺林智勝做公益　12強與有榮焉：希望資源多給原鄉孩子

記者蔡琛儀／台北報導

締造中職生涯第300轟的職棒選手「大師兄」林智勝日前舉辦第二屆「益球智勝 原力榮耀」林智勝公益高爾夫球名人賽，號召許多運動員、藝人等共襄盛舉，其中動力火車顏志琳與尤秋興已經是連兩年參與，他們的球技更是被林智勝直呼職業球員水準，笑說絕對要年年邀請兩人。

▲▼動力火車連兩年力挺林智勝做公益。（圖／台灣原住民族棒球運動發展協會提供）

▲動力火車連兩年力挺林智勝做公益。（圖／台灣原住民族棒球運動發展協會提供）

他們不僅白天現身力挺公益賽事，晚上更是全程參與晚宴並且臨時獻唱把晚宴現場變成歌迷會，他們感謝所有捐款人為原鄉孩子的幫助，也笑說接受到大家滿滿熱情。

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對於剛結束的世界棒球12強賽事，尤秋興也表示與有榮焉，因為自己是排灣族，這次中華隊冠軍隊伍中原住民選手就有14位，而其中有3名是排灣族，原住民人才很多，但原鄉資源普遍不足，也希望大家能有更多的資源給到原鄉的孩子，讓他們可以更專注投入在有天份的事物上。

▲▼動力火車連兩年力挺林智勝做公益。（圖／台灣原住民族棒球運動發展協會提供）

▲▼動力火車被林智勝誇球技有專業水準。（圖／台灣原住民族棒球運動發展協會提供）

▲▼動力火車連兩年力挺林智勝做公益。（圖／台灣原住民族棒球運動發展協會提供）

公益賽結束後的晚宴上，林智勝與原棒協副秘書長黃宗安也共同宣布本屆公益賽事募資總金額達新台幣310萬元，全數捐贈予台灣原住民族棒球運動發展協會用以發展原鄉孩童運動發展基金。林智勝感性表示：「謝謝所有人的前來參與，集結眾人的心意與力量，能夠為原鄉孩童募集運動發展基金並回饋原鄉，這是智勝一直以來致力的目標，當年有這樣的善心人士幫助才會有今日的智勝，更希望能夠透過自己的影響力去幫助更多的孩童。昨日中華隊在東京巨蛋拿下世界棒球12強賽的冠軍，對台灣棒球是一個很重要的里程碑，其中更有14名選手為原住民，相信今日在現場的大家，都是能夠為未來的中華隊盡一份心力。」

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