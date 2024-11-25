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舞台劇即時播報台日大戰！驚見「超大咖歌后在台下」：中華隊加油

記者黃庠棻／台北報導

由王偉忠監製的沉浸式喜劇《一村喜事》2.0目前正在三重空軍一村演出，24日演出適逢世界棒球十二強決賽，劇情融入時事，即時播報比賽進度，包括張清芳在內的來賓們都振臂高呼「中華隊加油！」歡樂翻倍。

▲沉浸式辦桌喜劇《一村喜事》2.0讓觀眾歡喜看戲，還能吃辦桌美食。（照片由金星文創提供）

▲沉浸式辦桌喜劇《一村喜事》2.0讓觀眾歡喜看戲，還能吃辦桌美食。（照片由金星文創提供）

《一村喜事》2.0以民國68年眷村王村長嫁女兒為故事背景，搭配現場烹飪的辦桌菜，桌上還擺放當年喜宴必備的黑松汽水，讓觀眾有吃有喝，親自體驗復古婚禮的熱鬧。劇中司儀具有「預視能力」可以看得到未來，他除了慶賀中華小將在68年得到威廉波特冠軍，還看到45年後的當天，台灣與日本爭奪世界冠軍，三度衝上台播報戰況，兩支全壘打4:0領先日本的好消息讓全場觀眾歡喜若狂，情緒沸騰到最高點。

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▲沉浸式辦桌喜劇《一村喜事》2.0讓觀眾歡喜看戲，還能吃辦桌美食。（照片由金星文創提供）

▲沉浸式辦桌喜劇《一村喜事》2.0讓觀眾歡喜看戲，還能吃辦桌美食。（照片由金星文創提供）

這齣沉浸式喜劇隨機邀請觀眾上台參與演出，週日張清芳來看戲，順勢被拉上台當新郎的「表姐」，張清芳笑說台灣最可貴的地方就是人，所以台上一叫，她就上來，還清唱一段〈激情過後〉，讓觀眾大飽耳福。

▲沉浸式辦桌喜劇《一村喜事》2.0讓觀眾歡喜看戲，還能吃辦桌美食。（照片由金星文創提供）

▲沉浸式辦桌喜劇《一村喜事》2.0讓觀眾歡喜看戲，還能吃辦桌美食。（照片由金星文創提供）

現場觀眾吃得開心、也樂於參與，隨著劇情大跳迪斯可、帶動唱，散場還與新人合影留念。雖然氣溫開始降低，但一踏入眷村廣場就感受到溫暖與熱情，散場還能跟新人合照拿喜糖，真像參加了一場好朋友的喜宴。還有觀眾帶著第二代、第三代入場，親身體驗爺爺奶奶的年輕時代，小朋友們看得目不轉睛。

▲沉浸式辦桌喜劇《一村喜事》2.0讓觀眾歡喜看戲，還能吃辦桌美食。（照片由金星文創提供）

▲沉浸式辦桌喜劇《一村喜事》2.0讓觀眾歡喜看戲，還能吃辦桌美食。（照片由金星文創提供）

▲沉浸式辦桌喜劇《一村喜事》2.0讓觀眾歡喜看戲，還能吃辦桌美食。（照片由金星文創提供）

《一村喜事》2.0演員包括村長湯志偉、岑永康與村長夫人羅美玲、高蕾雅輪番上陣，那祈、子嫣輪流飾演出嫁的女兒、嫁給身懷絕技的新郎廖昱翰，加上老鄰居呂紹齊、林斌、段彥希、李昂軒等。今年11月23日起在新北市空軍三重一村眷村實境辦桌演出，每週五、六、日登場、一路演到12月。

▲沉浸式辦桌喜劇《一村喜事》2.0讓觀眾歡喜看戲，還能吃辦桌美食。（照片由金星文創提供）

▲沉浸式辦桌喜劇《一村喜事》2.0讓觀眾歡喜看戲，還能吃辦桌美食。（照片由金星文創提供）

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