ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台灣奪冠「場外日本民眾跟著歡呼Team Taiwan」！　高水準反應讓她哭了

記者田暐瑋／綜合報導

2024年世界12強棒球賽台灣以4：0完封日本隊，中斷日本在國際賽中的27連勝，寫下歷史紀錄，許多到場應援的台灣球迷激動尖叫，部落客魚漿夫婦在電車上聽到日本民眾即使輸球，也紛紛大讚台灣隊實力驚人，名人作家「矽谷美味人妻」也表示甚至有日本人加入台灣球迷，一起大喊Team Taiwan，讓她相當感動。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲ 世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

住在日本的部落客魚漿夫婦搭電車時，聽到日本民眾讚嘆台灣隊表現：「台灣贏了耶，台灣好厲害」、「真的，台灣真的很棒耶」，之後到了居酒屋和有到東京巨蛋現場看比賽的朋友聊天，朋友說當台灣打出安打跟全壘打的時候，不少在場的日本人都說「打得真好」，或是「這支全壘打好厲害」等等，讓她十分感動：「比賽很棒！而更棒的是我們都很有風度的看完這場比賽，期待有一天再上場一起打球，雖然是對手，但也是永遠的朋友。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不只如此，作家「矽谷美味人妻」也特地從美國多次轉機花了24小時才抵達東京，即便沒票也要在場外替台灣隊加油，「場內場外歡聲雷動，大家一起喊口號的情境太難令人忘記。散場時，還是聚集了幾千人在東京巨蛋入口，拼命喊 Team Taiwan ，直到深夜11:30，大家還捨不得離開這熱血的一夜。」

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

許多日本人也在旁圍觀台灣民眾歡呼的場景，「矽谷美味人妻」透露日本民眾覺得台灣球迷很可愛，紛紛豎起拇指稱讚台灣No1，「後來也開心一起加入拿國旗大喊Team Taiwan，這是是台日友好的情誼。我看了很感動，默默紀錄這些令人想流淚的珍貴畫面。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

樂天女孩挺台「拿冰淇淋砸日本國旗」遭炎上！台網怒洗版　她緊急發聲

樂天女孩挺台「拿冰淇淋砸日本國旗」遭炎上！台網怒洗版　她緊急發聲

陳傑憲慶功宴「私下柔情1幕被拍」！　一票女粉大暈船：挑老公模板

陳傑憲慶功宴「私下柔情1幕被拍」！　一票女粉大暈船：挑老公模板

NewJeans天價解約金數字曝光！　閔熙珍聊天紀錄洩成員超高收入

NewJeans天價解約金數字曝光！　閔熙珍聊天紀錄洩成員超高收入

直擊／周湯豪小巨蛋唱到一半⋯　轉播台日棒球比數：中華隊4比零啦！

直擊／周湯豪小巨蛋唱到一半⋯　轉播台日棒球比數：中華隊4比零啦！

陳傑憲抱金牌繞場尋妻：我老婆咧！「林襄也被迷暈」　深情模樣網瘋傳

陳傑憲抱金牌繞場尋妻：我老婆咧！「林襄也被迷暈」　深情模樣網瘋傳

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

唐綺陽運勢／明天水逆！金牛「感情被翻舊帳」 射手簡單1招旺桃花

唐綺陽運勢／明天水逆！金牛「感情被翻舊帳」 射手簡單1招旺桃花

春風「哥，我落馬了」跟周杰倫討拍！本尊被釣出 19字回答太幽默

春風「哥，我落馬了」跟周杰倫討拍！本尊被釣出 19字回答太幽默

快訊／鄭雨盛當爸…經紀公司認「喜獲兒子」　女方是35歲辣模！

快訊／鄭雨盛當爸…經紀公司認「喜獲兒子」　女方是35歲辣模！

巫苡萱38歲跳不動了「爆接任樂天團長」！職務內容曝　進啦啦隊9年太操

巫苡萱38歲跳不動了「爆接任樂天團長」！職務內容曝　進啦啦隊9年太操

峮峮樂比1慶奪冠！籃籃曝「最強應援團13人合照」　李多慧樂比5愛心

峮峮樂比1慶奪冠！籃籃曝「最強應援團13人合照」　李多慧樂比5愛心

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

樂天女孩挺台「拿冰淇淋砸日本國旗」遭炎上！台網怒洗版　她緊急發聲

陳傑憲慶功宴「私下柔情1幕被拍」！　一票女粉大暈船：挑老公模板

NewJeans天價解約金數字曝光！　閔熙珍聊天紀錄洩成員超高收入

直擊／周湯豪小巨蛋唱到一半⋯　轉播台日棒球比數：中華隊4比零啦！

陳傑憲抱金牌繞場尋妻：我老婆咧！「林襄也被迷暈」　深情模樣網瘋傳

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

唐綺陽運勢／明天水逆！金牛「感情被翻舊帳」 射手簡單1招旺桃花

春風「哥，我落馬了」跟周杰倫討拍！本尊被釣出 19字回答太幽默

快訊／鄭雨盛當爸…經紀公司認「喜獲兒子」　女方是35歲辣模！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

魚漿夫婦, 矽谷美味人妻

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 詹懷雲脱了！演潛水教練狂露「巧克力腹肌」　新作白色情人節上檔
  2. 專訪／韓瑜感情空窗認了「女生也可以」　拍戲躲房間3天看BL小說
  3. 樂天女孩挺台「拿冰砸日本國旗」遭炎上！　球團發聲還原真相
  4. 周湯豪報比數「中華隊4比0」　小巨蛋下台後虧：導播沒在看我演出！
  5. 陳傑憲抱金牌繞場尋妻：我老婆咧！「林襄也被迷暈」　深情模樣網瘋傳
  6. 台灣隊奪下12強冠軍！　樂天女孩筠熹「爆哭失態」：一直相信會贏
  7. 台灣4比0完封日本！SJ利特緊盯棒球賽事　同步直播恭喜：哇，台灣贏了
  8. 陳傑憲慶功宴「私下柔情1幕被拍」！　一票女粉大暈船：挑老公模板
  9. 燃炸舞台！ETtoday高校街舞嘉年華人氣票選　抽百項好禮
  10. YTR大蛇丸最強預言者！買運彩「精準命中4比0」　好友傻眼：預言之子

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366