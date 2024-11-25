台灣奪冠「場外日本民眾跟著歡呼Team Taiwan」！　高水準反應讓她哭了

記者田暐瑋／綜合報導

2024年世界12強棒球賽台灣以4：0完封日本隊，中斷日本在國際賽中的27連勝，寫下歷史紀錄，許多到場應援的台灣球迷激動尖叫，部落客魚漿夫婦在電車上聽到日本民眾即使輸球，也紛紛大讚台灣隊實力驚人，名人作家「矽谷美味人妻」也表示甚至有日本人加入台灣球迷，一起大喊Team Taiwan，讓她相當感動。

▲ 世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）



住在日本的部落客魚漿夫婦搭電車時，聽到日本民眾讚嘆台灣隊表現：「台灣贏了耶，台灣好厲害」、「真的，台灣真的很棒耶」，之後到了居酒屋和有到東京巨蛋現場看比賽的朋友聊天，朋友說當台灣打出安打跟全壘打的時候，不少在場的日本人都說「打得真好」，或是「這支全壘打好厲害」等等，讓她十分感動：「比賽很棒！而更棒的是我們都很有風度的看完這場比賽，期待有一天再上場一起打球，雖然是對手，但也是永遠的朋友。」

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不只如此，作家「矽谷美味人妻」也特地從美國多次轉機花了24小時才抵達東京，即便沒票也要在場外替台灣隊加油，「場內場外歡聲雷動，大家一起喊口號的情境太難令人忘記。散場時，還是聚集了幾千人在東京巨蛋入口，拼命喊 Team Taiwan ，直到深夜11:30，大家還捨不得離開這熱血的一夜。」

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）



許多日本人也在旁圍觀台灣民眾歡呼的場景，「矽谷美味人妻」透露日本民眾覺得台灣球迷很可愛，紛紛豎起拇指稱讚台灣No1，「後來也開心一起加入拿國旗大喊Team Taiwan，這是是台日友好的情誼。我看了很感動，默默紀錄這些令人想流淚的珍貴畫面。」