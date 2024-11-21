小優2年前就被好友控「大嘴巴」！　被嗆到走心當場爆哭畫面曝光

記者劉宛欣／綜合報導

藝人大根日前驚爆未婚生子，事後他澄清絕無此事，直指爆料者是女星小優，小優對此強烈否認，表示自己最近也陷入爭議，根本不可能去爆料，雙方各持一詞，在網路上也掀起了討論，有網友見此情況回想起2年前小優登上《小姐不熙娣》，被眾好友指控是「大嘴巴」，大根並不是第一個指控她的人。

▲小優被控大嘴巴。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》）

小優2年前與凱希、康茵茵、丫頭詹子晴等一起登上《小姐不熙娣》談與姊妹淘之間的友誼，當時她就被凱希爆料某次閨蜜間聚會，凱希抱怨與男友吵到險些分手的事，後續已經和好，沒想到小優竟然在某次遇到凱希男友時擅自搭話「你還好嗎？聽說你們分手了」，讓男方相當不滿，最後凱希也因此分手，就連主持人小S也聽不下去直呼「這很過分」。

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▲凱希爆料小優亂安慰前男友害她分手。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》）

聞言，一旁的詹子晴也忍不住分享，自己跟某一任很常吵架的男友分手後，因為不想驚動好友們，所以只跟小優與另外一個朋友講，殊不知某次大型聚會，眾人一見到她馬上詢問「妳還好嗎？」讓她滿頭問號，直指就是小優把事情講出去，凱希則補槍「有什麼事不想自己講，又想迅速讓演藝圈知道，就跟小優講」，小優則解釋「有可能是另外一個人講的」。

▲詹子晴分手的事也曾因小優而曝光。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》）

怎料此時又冒出另外一個爆料，康茵茵當時買房後想要低調，只有告訴身邊的親密好友，包含小優，她說的時候還交代「千萬不能說出去」，沒想到隔天與小優在電視台化妝間，小優竟然大聲詢問她新家裝潢花了多少錢，對此，小優表示自己很容易忘記事情能不能講，為此還需要打在備忘錄，馬上被吐槽竟把別人的秘密寫下來。最後她還被嗆到走心，當場哭出來。