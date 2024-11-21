《偶然》結局倒數！黃寅燁喜訊曝　台灣見面會賣光「主辦鬆口加場機會」

記者吳睿慈／台北報導

南韓男星黃寅燁2020年參演《女神降臨》打開知名度，他出道6年來，即將在12月14日來到新莊Zepp New Taipei與粉絲見面，門票售罄，主辦單位也向《ETtoday》鬆口加場的可能性，不僅如此，他近來主演的《偶然成為家人》即將迎來大結局，乘著高人氣來到台灣。

▲黃寅燁台灣見面會全數完售。（圖／翻攝自黃寅燁IG）



黃寅燁首度在台舉辦見面會，門票甫開賣就完售，網路上出現多位粉絲哀嚎「沒買到」、「盼加場」，對此，主辦單位也向《ETtoday》鬆口加場的可能性，「感謝粉絲們對黃寅燁的喜愛和支持， Dream High Entertainment會持續關注並與經紀公司討論是否有加場的需求和可能性。」

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▲《偶然》結局倒數，黃寅燁與鄭彩娟終於互表心意。（圖／愛奇藝國際站提供）



見面會售票成績開出紅盤，黃寅燁主演的戲劇《偶然成為家人》最新劇情中，他成功走出母親的長年精神霸凌，向鄭彩娟告白成功，終於勇敢地在家人面前緊握她的手示愛。只是日前他與另外兩位主角鄭彩娟、裴賢聖接受媒體訪問，突然對鄭彩娟開玩笑表示：「我們不是說好每5年就要合作一部作品的嗎？怎麼現在已經10年了都還沒有呢？都沒聯絡到妳，妳的手機號碼是不是換了？如果換了可以透過公司給我新號碼，或者發Email也行。」3人因戲累積出深厚情感。

▲黃寅燁、鄭彩娟、裴賢聖因合作戲劇磨出好感情。（圖／翻攝自黃寅燁IG）



鄭彩娟也透露《偶然成為家人》拍攝最後一天時，三人哭得非常厲害，導演甚至調整了拍攝順序先拍其他橋段，最後才拍三位主演的部分，他們一致表示這部作品真的讓人難以割捨，會長時間留在心裡。《偶然成為家人》將於28日迎接感人催淚完結篇，愛奇藝國際站全台獨家上線。