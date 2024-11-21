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真的別錯過！李雅英突拋重大喜訊　親現身與粉絲互動「超狂好禮一次看」

記者孟育民／台北報導

南韓啦啦隊員李雅英2024年成為富邦「Fubon Angels」一員，憑藉親切微笑和完美體態，備受球迷喜愛，日前她所屬的經紀公司「韓國ONEPICK ENT」驚喜宣布，將與韓國周邊商品企劃及製作專業公司「WR Holdings股份有限公司」合作，將於12月9日至15日在「DJB STORE TW」開設「李雅英官方快閃店」，她開心表示：「我會儘量抽出時間跟粉絲們見面的。」

▲▼李雅英專訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲李雅英將開快閃店。（圖／記者許靖騏攝）

李雅英為了快閃店和製作人開了多次會議，秘密從今年夏天開始籌備，收集了從未公開過的照片，希望讓粉絲看見不一樣的自己，「我的夢想是嘗試個人周邊產品，能和臺灣粉絲們一起實現這個夢想，真的很高興。 以後也會爲了成爲受到大家喜愛的雅英而繼續努力的， 我愛你們。」

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特別的是，李雅英將以「一日店長」的身份親自參與，與粉絲直接互動，並提供簽名會、預購者專屬的1對1拍立得合照，以及展示日常生活中挑戰舞蹈的機會。被問到這次會有限量商品嗎？她笑說：「這是祕密… 沾上我的DNA? 就說到這裡！」

▲▼李雅英周邊商品。（圖／經紀公司提供）

▲▼李雅英周邊商品，包含不少限量商品。（圖／經紀公司提供）

▲▼李雅英周邊商品。（圖／經紀公司提供）

ONEPICK ENT的代表表示：「在準備這次李雅英周邊商品商店的過程中，我們與韓國的WR Holdings股份有限公司共同規劃商品、活動及活動安排，學到了很多。基於台灣年輕一代的全球粉絲熱情及對明星夢想的追求，我們希望透過韓國大眾文化系統，韓台企業在全球娛樂產業的交流中提升競爭力。」

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