林千又甜貼未婚夫首放閃！「沒想到我還有人要」曬戒照被誤會賣鑽石

記者陳芊秀／綜合報導

女星林千又近日曬出無名指被鑽戒套牢照片，昨日（20）向《ETtoday星光雲》證實已經答應男友求婚，未婚夫Jeon是史丹佛博士。她證實結婚喜訊後，首度在社群發文，曬出與未婚夫擁抱的照片甜蜜放閃。

▲林千又曬婚戒，自嘲上一則PO文被誤以為慶生或是在賣鑽石。（圖／翻攝自IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林千又發文先自嘲，「好吧，很多人沒看懂上一篇，以為只是我生日或是在賣鑽石。沒想到我還有人要，只是最後竟然是外銷us（美國）。」她感性謝另一半「謝謝他讓我找到平靜的港口」，並表示：「他治癒了我的全部，很尊重我，很疼我，也給我很多自由，讓我知道兩人是平等的。」

▲林千又發文。（圖／翻攝自IG）

最新照片中，林千又身穿織紋短版上衣，右手微微抬起靠臉，秀出無名指的鑽戒，另一張照片是她與未婚夫親密相擁，戴上鑽戒的手搭在男性的耳旁，被另一半擁入懷中，男方耳朵紅透難掩害羞。她也曬出求婚後影片，與好友視訊雙雙淚崩，她寫下對婚姻的看法：「愛情會逝去，但婚姻是找到一個可以和你一起生活的人。」林千又期待新的生活，並感謝妹妹的牽線，最後，她興奮地寫道：「I said YESSSSSSSSSSSSS。」

▲林千又答應求婚後首度放閃，曬出與未婚夫甜蜜相擁的照片。（圖／翻攝自IG）