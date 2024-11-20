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直擊／統神練拳近況「一周練四次」！　以拳換拳不躲蹦闆：他拳超級軟

記者孟育民／台北報導

《拳上2024》即將開戰，本屆將由亞洲統神張嘉航與蹦闆，領著8位數拳酬，為了榮耀與妻兒而戰，隨著比賽時間拉近，雙方卯足全力備戰，令外界充滿期待。《ETtoday星光雲》直擊統神練習的狀況，他人明顯瘦了一圈，透露如今一個練習4天、一次2小時，回家之後也會去健身房運動，「我一個月就增強很多，我以前打籃球5分鐘就跟狗一樣，現在可以打20分鐘 ，你去練核心有很明顯的感覺，腰比較有力、體力變好。」

▲▼統神拳上練習。（圖／記者李毓康攝）

▲▼統神全力備戰，自豪體能變好。（圖／記者李毓康攝）

▲▼統神拳上練習。（圖／記者李毓康攝）

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統神坦言從沒後悔答應參戰，即便每次練習都累到趴倒在地，但他卻認為有錢賺、又可以減肥，天底下沒有更好的事情。談到自己練習狀況：「我從8月開始練習，我這一個月會看一些影片，看一些打拳的套路，我基本上就練體能，把整個體能往上拉，我們打拳注重腳步，我腳也有練。」

▲▼統神拳上練習。（圖／記者李毓康攝）

▲▼統神每天都花費不少時間練拳。（圖／記者李毓康攝）

▲▼統神拳上練習。（圖／記者李毓康攝）

統神已想好自己的作戰策略，就是以拳換拳，「真的會打的人頭很低、閃躲，我真的做不到，我體力好的時候就做不到了，我體力差更是一個沙袋，我膝蓋也負荷不了，所以你就練習，他拳過來我拳就出去，我用拳套擋完就往他身上扁。」被問到蹦闆會造成自己壓力嗎？他笑說：「我看過他影片，他拳超級軟，打拳也要練抗打，我連我教練的拳頭都吃得下來，蹦闆會吃不下來嗎？他拳頭對我來說就像抓癢，完全不擔心他，他一拳過來，我就一定打回去。」更直言自己唯一會輸的點只有體能！

▲▼統神拳上練習。（圖／記者李毓康攝）

▲統神不擔心蹦闆，覺得自己一定會贏。（圖／記者李毓康攝）

統神目前體重108.5公斤，整整掉了10公斤，不過他希望可以瘦到80公斤，回到顛峰狀態。被問到有飲食控制嗎？他則表示：「我教練有要我吃瘦身餐，我跟他說『你要我吃這個，我寧願去死』，你要我吃得少可以，你不要限制我食物，真的不要再逼我了。」他自豪開始運動後，體力增強不少，提及老婆實際感受，害羞說：「腰沒那麼酸，真的啦。」

▲▼統神拳上練習。（圖／記者李毓康攝）

▲統神瘦身10公斤。（圖／記者李毓康攝）

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