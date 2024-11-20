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陳昭瑋首張台語全創作專輯《講戲》　成小琉球史上首位發片歌手

▲陳昭瑋發行「講戲」專輯 。（圖／陳昭瑋提供）

▲陳昭瑋發行「講戲」專輯 。（圖／陳昭瑋提供）

記者陳崑福／屏東報導

來自小琉球的陳昭瑋與胞弟陳孟賢在三立超級紅人榜發跡，逐漸在台灣綜藝節目嶄露頭角，他日前於臉書公布將在年底發表個人首張台語全創作專輯《講戲》，並啟動預購集資計畫期盼能為專輯拍攝MV，這也讓他成為小琉球史上第一位發片歌手，具有其出道里程碑的意義。

▲陳昭瑋發行「講戲」專輯 。（圖／陳昭瑋提供）

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▲陳昭瑋發行「講戲」專輯 。（圖／陳昭瑋提供）

陳昭瑋指出，這張專輯前後籌備將近兩年的時間，在資深音樂人許常德老師的鼓勵以及唱片製作人吳俊徹指導下開始創作，並與流行樂界及傳統樂界雙邊的創作高手合作，把歌仔戲開演前導演對演員「講戲」的模式變成創作結構，安排不同人設及背景故事在歌曲中，不管作詞或作曲都有濃烈的敘事感。題材從城市裡的男女愛戀到國際的戰爭大事都融入其中，風格甚至橫跨中西古今。

該專輯另一個特色就是所有歌曲中的配樂皆是現場Live收音演奏，陳昭瑋動用了他音樂界所有人脈，共計邀請了25位中西樂演奏家使用了超過20種樂器錄製，堪稱台語唱片界史上配樂最大卡司製作。網路台語神曲「必巡」原主唱曾瑋中聽了讚嘆，「陳昭瑋根本就是在做電影配樂，這哪像台語專輯!」

專輯主打歌「將進酒」採用古詩融合現代情境的歌詞，搭配南管風格的作曲及編曲，他邀請好朋友、同時也是第32屆傳藝金曲獎最佳音樂設計獎得主陳歆翰共同創作，並委由曾經為江蕙「月落」、蕭煌奇「你是我的眼」、梁靜茹「可惜不是你」的編曲陳飛午老師配器，上週在電台首播後獲得聽眾廣大迴響。另一首詼諧動人、直指人心的主打歌「破盤子」也將在第二波宣傳推出，是一首電音洗腦神曲，值得期待。

他從藝以來除了在綜藝節目及外場演出表現亮眼，從2022年起連續三年在家鄉小琉球舉辦「南風音樂祭」邀請眾多歌手登島獻唱，為小琉球觀音信仰增加藝術色彩。2023年起他與弟弟陳孟賢獲邀擔任東琉線聯營交通船代言人，回饋家鄉不遺餘力。這次專輯預購即日起至12月31日止，相關資訊可至陳昭瑋的臉書粉絲專頁或官方Line帳號@cwc331洽詢。

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小琉球, 陳昭瑋, 專輯, 講戲, 發行

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