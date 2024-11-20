周杰倫大巨蛋演唱會倒數15天！　天王罕吐心聲「擔心的事太多」

記者陳芊秀／綜合報導

音樂天王周杰倫將於12月5日至8日在台北大巨蛋開唱，創下89萬人搶15萬張門票的歷史紀錄。而演唱會再過15天即將到來，他昨日（19）更新社群動態，吐露心聲「有點煩」。

▲周杰倫大巨蛋演唱會倒數15天，發文吐露心情。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

周杰倫分享3張照片，有街景、書店以及車子，配文有別於以往的霸氣言論，罕見寫下：「生活碎片，我需要好好放鬆，接近演唱會的日子，有點煩，擔心的事太多。」而他貼文選歌，是1993年發片出道的台灣嘻哈團體THE PARTY的〈Monkey在我背〉。

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▲周杰倫PO生活照。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

五月天阿信留言「你竟然知道這首歌！」網友更驚喜「真的很意外！沒想到兩位大大都知道這首歌」。眾人留言「我也很擔心，到現在還是沒有票」、「沒事 ！演唱會其實不用唱歌，跟我們聊天3小時也可以」、「加油加油，演唱會一定會順利的，你超棒」、「哥放心，一切都會順利，一切發生都有利於你」、「愛你的人不管你是怎麼樣都會一樣愛，不煩了」。

▲周杰倫發文：「接近演唱會的日子，有點煩，擔心的事太多。」（圖／翻攝自IG／周杰倫）

周杰倫音樂事業持續高峰期，紅的歌多不勝數，15萬張票速速完售，引發網友突發奇想，號召要爬下水道和通風管道，又掀起一波熱門話題。演唱會引爆社會現象，顯示大家對他在台灣開唱的的高度期待。