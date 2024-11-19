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詹懷雲被封「下一個許光漢」惹議！導演急喊「別再罵了」揭選角秘辛

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《影后》播出後掀起討論熱潮，其中26歲男星詹懷雲飾演「流氓」，與楊謹華大談姐弟戀爆紅，並且被點名「下一個許光漢」，不過這樣的形容也引來批評。導演嚴藝文為此喊話：「大家不要再罵了！」

▲▼詹懷雲被點名「下一個許光漢」，導演嚴藝文澄清了。（圖／翻攝自IG）

▲詹懷雲因演出《影后》爆紅，被點名成為「下一個許光漢」。（圖／翻攝自IG）

嚴藝文與詹懷雲參加星座專家唐綺陽的PODCAST節目《唐陽雞酒屋》，談到希望詹懷雲成為下一個許光漢，為此再發聲澄清，「大家不要再罵詹懷雲好不好，這句話是我說的」。她進一步說明，當時拍戲的時候，感覺到詹懷雲比較害羞，身為導演想要給演員鼓勵，就會說「怎麼會那麼帥啊！比許光漢還要帥！」她也是許光漢的粉絲，但沒有真的要誰變成下一個許光漢，「對我來說光漢是一個可以走出國際的，就會希望台灣有越來越多這樣子的」，希望大家不要再罵演員，「他真的拍戲真的壓力滿大的」。

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▲▼詹懷雲被點名「下一個許光漢」，導演嚴藝文澄清了。（圖／翻攝自IG）

▲導演嚴藝文澄清，是想要鼓勵詹懷雲，請大家不要罵。（圖／翻攝自IG）

同時嚴藝文也分享自己選角的過程。她當初先看了短片電影《命中註定那頭鵝》，對詹懷雲的眼神戲印象深刻，後來受藍正龍邀約演出電影《成功補習班》，得知與詹懷雲演母子，拍片期間特別觀察下對方。她發現詹懷雲非常做自己，一起搭車只見對方上車就睡，休息吃便當期間也沒有聊天，因為正值《影后》選角期，也確認過選角工作人員有找上詹懷雲，但是很意外對方沒有特別想對她打招呼，從頭到尾做自己，直呼「很妙耶，很真的一個孩子」。

詹懷雲表示，當時只知道有一個工作來問時間，不知道導演是誰，也不知道要演什麼。他坦言自己比較害羞，不知道同車要講什麼話，所以只有簡單打招呼後就睡覺，「不知道要講什麼話，怕別人很尷尬，所以我就先睡覺，也是真的想睡覺」。

其實詹懷雲14歲就被星探挖掘，16歲主演易智言執導的電影《行動代號：孫中山》。他身上刺青「活在當下」是真的，《影后》劇組一度考慮要把刺青遮掉，嚴藝文認為「那就是他」，因此不避開讓刺青入鏡。《影后》開播至今12天，他的IG已經從數千人漲粉到破6萬大關。

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影后, 詹懷雲, 嚴藝文

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