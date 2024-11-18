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不只《影后》八點檔也談姐弟戀！　男星相親現場「巧遇離婚女友」

記者黃庠棻／台北報導

潘柏希與游詩璟在三立八點台劇《願望》大談姊弟戀愛，涉及年紀差異的情感關係討論，有趣的是他們劇中感情上都「醋」味十足，在劇中身為檢察官的潘柏希，由於辦案去相親大會埋伏，沒想到竟然遇到被媽媽逼去的游詩璟，潘柏希醋味就跑出來，兩人你一言我一句互酸對方。

▲潘柏希跟游詩璟在《願望》大談姐弟戀。（圖／三立提供）

▲潘柏希跟游詩璟在《願望》大談姐弟戀。（圖／三立提供）

而游詩璟很在意自己離婚，年紀又比男生大，兩人價值觀不合，某次約會潘柏希看到價值一萬五的玩具就想買，也讓游詩璟覺得弟弟不成熟，有時想過頭，深怕自己看起來太像姐姐，被別人用異樣眼光看待。

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在劇中，姐弟戀的設定也增添了不少戲劇張力和情感衝突。兩位角色之間的互動，是既有愛又有怨，這些情感的糾葛讓故事更加吸引觀眾。觀眾就留言認為姐弟戀確實是一種很有趣的情感關係，往往會激發出不同的火花。

▲潘柏希跟游詩璟在《願望》大談姐弟戀。（圖／三立提供）

▲潘柏希跟游詩璟在《願望》大談姐弟戀。（圖／三立提供）

有趣的是，潘柏希與游詩璟兩人私下個性也屬於醋罈子，潘柏希認為自己佔有慾強，一度還認為這不是愛吃醋的一種，笑說其實自己和游詩璟才差2歲，可能女生比較成熟，容易早成視覺上的誤解，但游詩璟愛照顧人是事實，連潘柏希都認為她會很主動照顧，也會分享一些拍戲方面他不懂的事。

對自己在感情上的佔有欲，潘柏希笑說喜歡被別人黏，特別是不工作時就要聚在一起，而自己也承認很享受被「黏」的感覺，他認為這種方式談感情有人喜歡，一定也有人會不習慣，但還好之前談感情都是對方願意黏他，他也很享受那種感覺，直呼「我覺得滿開心的」。

▲潘柏希跟游詩璟在《願望》大談姐弟戀。（圖／三立提供）

▲潘柏希跟游詩璟在《願望》大談姐弟戀。（圖／三立提供）

但潘柏希也承認有時自己工作心還是比較重，譬如兩人出去吃飯，突然翻工作表發現有工作，就突然說要回家了，也沒顧到對方，他笑說這種日常互相溝通，對方也很能體諒。

至於游詩璟，她笑說很巧自己也是佔有慾強，最不能忍受就是被男朋友冷落，如果兩人一起出去，對方目光不在她身上，只顧著跟別人說話，她就會很在意，怎會把我當空氣。像最近劇情發展，潘柏希遇到初戀陳子玄，就一直忙著跟她說話，游詩璟就會吃味「我是你現在女友耶」。

▲潘柏希跟游詩璟在《願望》大談姐弟戀。（圖／三立提供）

▲潘柏希跟游詩璟在《願望》大談姐弟戀。（圖／三立提供）

而對姐弟戀，游詩璟覺得會有不一樣的火花爆出，弟弟比較年輕，會有不同的思維，會增加生活的樂趣，因為有時跟年輕差不多的或是年紀長一點的交往，感情談久了就會比較制式化，有人開玩笑問說「是肉體嗎？」游詩璟大笑說「不是啦！」

而潘柏希可以接受姐弟戀，他認為談感情年齡不是問題「正負五歲我都可以接受！」但至於被姐姐照顧，他坦言這方面自己挺獨立的，喜歡安排自己的事，但承認自己「戀愛腦」，剛加入劇組的陳子玄就覺得潘柏希是體貼的人，像拍外景時自己已經很冷了，他還會去關心別人。

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潘柏希, 游詩璟, 願望

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