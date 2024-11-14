愛莉莎莎告網友「和解道歉了」！　罕吐無奈心聲：到此為止吧

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎平時用心經營頻道，同時也不吝嗇透過社群與粉絲分享日常，最近人到尼泊爾的她，今（14）日在IG限動發聲透露，所涉及的台灣法律訴訟已全數結束，包含日前對一名Dcard網友提告，並表示對於這段訴訟歷程的疲憊與感謝，「訴訟真的很累也很燒錢，到此為止吧。」

▲愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎在文中首先感謝律師的協助，指出其中一項訴訟是由中選會對她提出的指控，結果法院判決不起訴，讓她鬆了一口氣。愛莉莎莎也提到，自己曾經對一位發表超過50篇毀謗她的網友提出告訴，這起訴訟持續一年半，最終以和解及對方的道歉告終，讓她感受到訴訟過程的繁瑣與耗費。為此她坦言：「訴訟真的很累，也很燒錢。」顯示這段過程對她身心的巨大負擔。

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▲網友發文道歉愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

最後，愛莉莎莎在文中附上網友的道歉文，對方提到自己自2022年12月起在Dcard上以「看見刪刪」和「時崎狂刪」等暱稱，針對愛莉莎莎發布多篇謾罵內容，並曾盜用對方的照片作為個人首頁。該網友在道歉聲明中承認，自己對愛莉莎莎的言論和行為造成傷害，並為此感到抱歉，承諾自己不再重蹈覆轍，「對愛莉莎莎正式道歉，並保證不會再犯。」