向蕙玲絕美婚紗照曝光！　甜認：正在享受幸福

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手向蕙玲近日推出新專輯《愛情約定》，並首度披上婚紗拍攝同名新歌MV，她坦言，20多歲時很嚮往能披上婚紗，當幸福的新娘，但現在只覺得愛情道路上，對於感情，不再強求一定要遇到知音伴侶，「人生的時光能多陪伴關心家人，也是一個緣份，凡事不預設立場，一切隨緣，如果最後仍無法覓得良緣，自己一個人也會開心的面對未來，享受著一個人的幸福！」

▲▼向蕙玲為新歌〈愛情約定〉披婚紗。（圖／豪記提供）

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為了舞曲新歌，向蕙玲苦練舞技，頂著烈陽在戶外廣場與舞群熱舞，拍攝MV跳了50遍，全身濕透，一度還中暑倒地，嚇壞工作人員，讓她直呼唱跳歌手真的很難為，但仍強打精神硬撐完成拍攝工作。

新歌走節奏強勁舞曲風，向蕙玲表示，為了難得演唱的舞曲，上網找了好幾支熱門點閱的影片，與舞蹈老師討論許久，想讓大家都能簡易上手跟著跳。她坦言：「跳舞對我而言真的很難，要記住舞步，這真是我的罩門，這次應粉絲要求，特別準備的舞曲，有著不能失敗的壓力，因此花了很多的時間練舞。」

▲向蕙玲苦練舞蹈。（圖／豪記提供）

此外，去年向蕙玲20年前舊作〈愛甲超過〉被網友改編電音舞曲，再度爆紅，一年多來演出邀約持續爆錶，檔期已被預約到明年的八月。向蕙玲感恩表示，這一年多來感謝粉絲的熱情應援支持，「每次演出，台下粉絲依舊熱情，讓我好感動。」現在又忙著新專輯宣傳，她笑嘆表示心中奢望著能有三天的假期，但至今仍無法實現。