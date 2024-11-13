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阿本赴日本拍BL劇首獻出「男男螢幕初吻」　全程講日文挑戰演技！

記者黃庠棻／台北報導

男星阿本近期參與拍攝日本BL新作《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》，受到廣大迴響，據悉收看該劇人數在日本mov全球平台上線後有近20%來自台灣，顯示他在此議題的影響力。

▲阿本在日本BL劇與KARUMA有陽台男男吻。（圖：mov提供）

▲阿本在到日本拍攝BL劇。（圖／mov提供）

其中，這是阿本首次嘗試男男吻戲，他透露拍攝當天東京正逢颱風，風雨不斷，因拍攝環境惡劣，這場陽台吻戲NG了五六次才順利完成，他坦言被KARUMA吻的當下心跳有些加速。而在拍攝前，他與搭檔KARUMA一同刷牙清潔，希望讓彼此在親吻時，口氣是芳香的味道。

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▲阿本在日本BL劇與KARUMA有陽台男男吻。（圖：mov提供）

▲阿本在日本BL劇與KARUMA有男男吻。（圖／mov提供）

這次演出阿本首次全程挑戰日文台詞，對於僅具基本日語會話能力的他，無疑是一項艱鉅挑戰。阿本透露，從拿到腳本到拍攝僅有一個月準備時間，因此選擇逐字逐句背誦台詞。他表示「我背台詞背到可以從第一集到第十集，所有台詞都能一字不漏地唸出來。」然而，背熟台詞只是第一步，真正的挑戰在於如何用自然的語調演繹角色。

▲阿本在日本BL劇與KARUMA有陽台男男吻。（圖：mov提供）

▲阿本在日本BL劇與KARUMA有男男吻。（圖／mov提供）

阿本談到日文與中文在語調和表達方式上的差異，特別是在情感的傳遞上更顯困難。他努力調整語速、斷句，甚至學習對手演員的台詞，以便作出正確的反應，確保情感流露更加流暢。

對此，阿本分享「拍到幫KARUMA包紮傷口的那場戲，我才真的感受到日文中那種唯美且細膩的情感，通過眼神和肢體的交流，傳達出獨特的悸動感。」這也充分展現他跨國合作的專業態度，讓觀眾看見他多層次的演出魅力。日BL劇《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》在手機APP《日本短劇電影無限看-mov》熱播中。

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