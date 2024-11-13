ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

訪問／《魷魚2》李政宰黑化了　導演後悔「殺死鄭好娟」：想讓她演雙胞胎

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

夯遍全球的戲劇《魷魚遊戲2》即將在12月26日上線播出，兩位主角李政宰、魏嘏雋與導演黃東赫近期接受台灣媒體線上訪問，導演承認「後悔賜死曹尚佑、姜曉」，魏嘏雋也證實第二季的「奇勳」更黑化了，相當期待屆時劇集上線後，觀眾反應如何。

▲▼ 訪問／《魷魚2》李政宰黑化了　導演後悔「殺死鄭好娟」：想讓她演雙胞胎。（圖／Netflix提供）

▲李政宰與孔劉認識許久，但《魷魚遊戲》是兩人第一次合作。（圖／Netflix提供）

《魷魚遊戲2》除了被賜死的角色，幾乎原班人馬回歸，飾演「西裝男」的孔劉強勢登場，李政宰透露「我跟孔劉感情很好，因為我們是同個健身房、經常見到」，第一季時對方是友情客串，戲份很少，當時他就覺得很可惜，「這次第二季他又再次出演了，現場拍很愉快，還有他很幽默，總是會提出有很多辦法拍攝，要這樣拍還是那樣拍，所以很愉快。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 訪問／《魷魚2》李政宰黑化了　導演後悔「殺死鄭好娟」：想讓她演雙胞胎。（圖／Netflix提供）

▲魏嘏雋爆料李政宰在《魷魚遊戲2》黑化了。（圖／Netflix提供）

李政宰為了第二季減肥，「因為奇勳3年來過得不好受，456億元的獎金，沒有吃好吃的、沒有好好睡，這是455人的犧牲才獲得的獎金，沒辦法好好花那些錢，所以這個人有多想停止這個遊戲，為了表現出這樣的感覺，我刻意減了肥。」角色奇勳想要停止玩遊戲的心情全都在第二季，魏嘏雋證實：「456號變得更黑化了，可以更感受到他的感情、霸氣、絕望感。」

▲▼ 訪問／《魷魚2》李政宰黑化了　導演後悔「殺死鄭好娟」：想讓她演雙胞胎。（圖／Netflix提供）

▲《魷魚遊戲2》即將上線。（圖／Netflix提供）

第二季加入更多角色，但導演黃東赫還是對於第一季的角色情有獨鍾，他坦言「最捨不得曹尚佑跟姜曉」，其中又以賜死姜曉最後悔，「我本來還想說要不要來個雙胞胎，把她救活，因為我對於姜曉這個角色格外疼愛，也很喜歡鄭好娟這個演員，所以其中又以姜曉最可惜，愛到想要救活她。」

▲▼ 訪問／《魷魚2》李政宰黑化了　導演後悔「殺死鄭好娟」：想讓她演雙胞胎。（圖／Netflix提供）

▲李政宰露出神秘笑容預告「不知道會不會有第4季」。（圖／Netflix提供）

而過去官方證實《魷魚遊戲》2、3季會一起拍，被問及殺青那天的心情，李政宰露出神秘的笑容：「第1季的時候，我認為沒有第2季，所以第3季拍完，也不知道會不會有第4季呀。」若劇集再度掀起全球浪潮，或許可以期待下一季。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

推薦閱讀

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」　警方曝現場狀況

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」　警方曝現場狀況

道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了

道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了

約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

宋再臨出道15年遺憾殞落…「《我結》精靈夫婦爆紅」招牌笑眼圈粉無數

宋再臨出道15年遺憾殞落…「《我結》精靈夫婦爆紅」招牌笑眼圈粉無數

《擁抱太陽》宋再臨突傳離世！享年39歲　《于氏王后》成遺作

《擁抱太陽》宋再臨突傳離世！享年39歲　《于氏王后》成遺作

宋再臨驟逝家屬悲慟發聲了！　「1個月前最後現身行程」曝光

宋再臨驟逝家屬悲慟發聲了！　「1個月前最後現身行程」曝光

《影后》史艾瑪勾引名導有原型？　陳沂爆料：不自覺帶入現實某人

《影后》史艾瑪勾引名導有原型？　陳沂爆料：不自覺帶入現實某人

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

宋再臨離世前IG留言「開始漫長旅程」　前公司回應：去年合約期滿

宋再臨離世前IG留言「開始漫長旅程」　前公司回應：去年合約期滿

訪問／《魷魚2》李政宰黑化了　導演後悔「殺死鄭好娟」：想讓她演雙胞胎

訪問／《魷魚2》李政宰黑化了　導演後悔「殺死鄭好娟」：想讓她演雙胞胎

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

孫安佐曝心靈成長被疑「入邪教？」　高EQ回擊酸民：愛拿我自X

孫安佐曝心靈成長被疑「入邪教？」　高EQ回擊酸民：愛拿我自X

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」　警方曝現場狀況

道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了

約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

宋再臨出道15年遺憾殞落…「《我結》精靈夫婦爆紅」招牌笑眼圈粉無數

《擁抱太陽》宋再臨突傳離世！享年39歲　《于氏王后》成遺作

宋再臨驟逝家屬悲慟發聲了！　「1個月前最後現身行程」曝光

《影后》史艾瑪勾引名導有原型？　陳沂爆料：不自覺帶入現實某人

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

宋再臨離世前IG留言「開始漫長旅程」　前公司回應：去年合約期滿

訪問／《魷魚2》李政宰黑化了　導演後悔「殺死鄭好娟」：想讓她演雙胞胎

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

魷魚遊戲2

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 孫安佐曝心靈成長被疑「入邪教？」　高EQ回擊酸民：愛拿我自X
  2. 《換乘戀愛2》金泰亦酒駕撞傷路人！公司發聲致歉：他深刻反省中
  3. 曾被批「絕望的文盲」！趙露思新作演技爆發雪恥　官媒改口給好評
  4. 宋再臨出道15年遺憾殞落…「《我結》精靈夫婦爆紅」招牌笑眼圈粉無數
  5. 周天成到馬祖　小朋友拿出島民證要簽名　原因曝光了
  6. 「紅磡」不只是演唱會聖地！　只隔一條街⋯就是香港殯葬業聚集地
  7. 笑笑期許未來獨當一面　目標是成為下一個胡瓜
  8. 道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了
  9. 梅根福克斯升格四寶媽！捧肚宣布懷孕　迎來與機關槍凱利第一個孩子
  10. 池昌旭、BIBI續前緣《江南B-Side》保護女人暴力出手　揭發警察腐敗

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366