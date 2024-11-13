訪問／《魷魚2》李政宰黑化了　導演後悔「殺死鄭好娟」：想讓她演雙胞胎

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

夯遍全球的戲劇《魷魚遊戲2》即將在12月26日上線播出，兩位主角李政宰、魏嘏雋與導演黃東赫近期接受台灣媒體線上訪問，導演承認「後悔賜死曹尚佑、姜曉」，魏嘏雋也證實第二季的「奇勳」更黑化了，相當期待屆時劇集上線後，觀眾反應如何。

▲李政宰與孔劉認識許久，但《魷魚遊戲》是兩人第一次合作。（圖／Netflix提供）



《魷魚遊戲2》除了被賜死的角色，幾乎原班人馬回歸，飾演「西裝男」的孔劉強勢登場，李政宰透露「我跟孔劉感情很好，因為我們是同個健身房、經常見到」，第一季時對方是友情客串，戲份很少，當時他就覺得很可惜，「這次第二季他又再次出演了，現場拍很愉快，還有他很幽默，總是會提出有很多辦法拍攝，要這樣拍還是那樣拍，所以很愉快。」

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▲魏嘏雋爆料李政宰在《魷魚遊戲2》黑化了。（圖／Netflix提供）



李政宰為了第二季減肥，「因為奇勳3年來過得不好受，456億元的獎金，沒有吃好吃的、沒有好好睡，這是455人的犧牲才獲得的獎金，沒辦法好好花那些錢，所以這個人有多想停止這個遊戲，為了表現出這樣的感覺，我刻意減了肥。」角色奇勳想要停止玩遊戲的心情全都在第二季，魏嘏雋證實：「456號變得更黑化了，可以更感受到他的感情、霸氣、絕望感。」

▲《魷魚遊戲2》即將上線。（圖／Netflix提供）



第二季加入更多角色，但導演黃東赫還是對於第一季的角色情有獨鍾，他坦言「最捨不得曹尚佑跟姜曉」，其中又以賜死姜曉最後悔，「我本來還想說要不要來個雙胞胎，把她救活，因為我對於姜曉這個角色格外疼愛，也很喜歡鄭好娟這個演員，所以其中又以姜曉最可惜，愛到想要救活她。」

▲李政宰露出神秘笑容預告「不知道會不會有第4季」。（圖／Netflix提供）



而過去官方證實《魷魚遊戲》2、3季會一起拍，被問及殺青那天的心情，李政宰露出神秘的笑容：「第1季的時候，我認為沒有第2季，所以第3季拍完，也不知道會不會有第4季呀。」若劇集再度掀起全球浪潮，或許可以期待下一季。