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天后闆妹雙11業績開紅盤「突破 2.6億」！霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

記者孟育民／台北報導

雙11購物節落幕，人氣直播主「天后闆妹」今年活動提前開跑，從4日到7日一連四天，業績再創新高突破 2.6億，但由於生意實在太好，闆妹在公司群組幫客服、小編工作夥伴們爭取加薪，沒想到讓豪哥秒退群組，同事更開大絕表示：「老闆你不面對，客服要下班了。」逼得豪哥答應：「抱歉，11月如果進度順利，加薪11%啦！」

▲▼天后闆妹雙11業績開紅盤。（圖／翻攝自Facebook／天后闆妹）

▲天后闆妹雙11業績開紅盤幫員工爭取加薪。（圖／翻攝自Facebook／天后闆妹）

「天后闆妹」雙11業績開紅盤，最高累績624萬人觀看、19.6萬則留言、3.1萬次分享，觸及人數也增加一萬多人，創下2.6億驚人業績，成績各方面都突破以往，魅力不減。闆妹不只給觀眾滿滿的福利，祭出超狂優惠、抽獎，同樣也幫辛苦加班的同事爭取加薪，讓員工可以聚餐報帳，最後也放話要帶員工出國爽爽玩。

▲▼天后闆妹雙11業績開紅盤。（圖／翻攝自Facebook／天后闆妹）

▲天后闆賣力直播，一下送禮一下又送優惠。（圖／翻攝自Facebook／天后闆妹）

而闆妹這次為了雙11宣傳，努力帶給觀眾更多不同面向，其中4日更火辣現身直播間，笑稱扮演「A版愛麗絲」，只見她身穿爆乳洋裝，笑說：「我已經沒有貼nubra，我裡面是全空，胸貼也沒貼。」

▲▼天后闆妹雙11業績開紅盤。（圖／翻攝自Facebook／天后闆妹）

▲天后闆妹第一天服裝超有誠意。（圖／翻攝自Facebook／天后闆妹）

她更新學吉他自彈自唱英文歌〈A Thousand Years〉 ，罕見開金口，不忘告白粉絲：「這是我為了你們努力的，雖然沒有100分，但我盡力了，因為我學不到一個月時間。」讓網友紛紛留言，「好好聽」、「太厲害了」、「怎麼什麼都難不倒闆妹」，最後她還開放點歌，超級寵粉！

▲▼天后闆妹雙11業績開紅盤。（圖／翻攝自Facebook／天后闆妹）

▲天后闆妹自彈自唱。（圖／翻攝自Facebook／天后闆妹）

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