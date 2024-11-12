黃牛勿擾！蘇打綠明年小巨蛋開唱「實名＋答題」才能買

記者蔡琛儀／台北報導

天團蘇打綠宣布明年「二十年一刻」世界巡演首站將從2月22、23日於台北小巨蛋重啟，計劃開展七大城市的故事線，解鎖柏林、東京、倫敦等地，並預告各站演出內容將因應城市特色量身訂製，除了全場採實名制，欲購票者還需參與答題，全數正確者方可購票，盼「黃牛勿擾」。

▲蘇打綠將在明年2月於台北小巨蛋開唱。（圖／緒風提供）

這個巡演自今年三月春天於香港起跑的巡迴，走過三個季節，實時發行春、夏、秋三張復刻專輯，如今也將在冬季的首站來到台北小巨蛋，完成四季的最後一塊拼圖。

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此次蘇打綠找回「池堂影夜」演唱會的國際製作陣容，更加入曾協助Coldplay、Glass Animals、PJ Harvey的視覺藝術團隊，再加上德國管弦樂的前期錄音製作，整場演出總共動員了近300名來自世界各地的藝術家，舞台搭建與硬體設備細節繁複、耗時耗工，光是舞台就需花上五天時間搭建，也因此台北小巨蛋僅有兩場的演出空間。

▲蘇打綠。（圖／緒風提供）

此外，蘇打綠韋瓦第計畫第三張復刻專輯《秋：故事（蘇打綠版）》在上週五正式發行，銷量創下自身新高，突破七萬張，當日同步推出的MV〈我好想你（蘇打綠版）〉，以短篇小說般的影像風格，將每個街角的思念化成動人故事。演唱會門票將於11月29日中午12點正式開賣，星展銀行卡友可享受提前購票福利（卡友權益僅限台灣地區），於11月28日中午12點起限時十二小時優先購票，詳洽拓元售票系統。