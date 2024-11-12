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黃迪揚《影后》演太好被點名！　資深男星：因為他不忍心打壁虎

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《影后》播出後掀起全台討論熱潮，其中演經紀人「壁虎」一角的男星黃迪揚，劇中台詞「沒問過自己有沒有電」，令大批觀眾超有共鳴。連資深演員張永正都發文讚「演的真好！」而他去年奪金鐘最佳男配角時的影片，也再度吸引一票網友觀看。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG）

▲黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG）

黃迪揚在《影后》飾演經紀人「壁虎」，戲裡負責照顧大牌女明星楊貴媚（游燕芳）、曾莞婷（潘茵茵），工作能幹但自己的生活卻相當單調，戲裡台詞「我家最多就是充電器，因為手機絕對不可以沒有電，可是我從來沒有問過自己，我到底還有沒有電！」道盡工作人的壓力與哀愁。

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▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG）

▲黃迪揚戲裡忙著照顧2大女明星，戲裡「沒問過自己有沒有電」感動觀眾。（圖／翻攝自IG）

《影后》吸引不少圈內人追劇，資深藝人張永正近日公開發文稱讚黃迪揚，「飾演『壁虎』的黃迪揚，我不認識……演的真好！在家看到一隻壁虎，也因為他而不忍心打牠」。他追劇深有感觸，最後寫下一段話：「這行業，有好多幕前、幕後的人是好人真的有情有義……，你（妳）們被很多人發自內心的感謝與感恩；這行業，也有好多幕前、幕後的人是忘恩負義、極盡利用他人的有情有義讓自己往上站的人……，你（妳）們不要躲！凡走過必留痕跡，不是不報時辰未到。」

而黃迪揚是台北藝術大學戲劇系畢業，從舞台劇到拍電視劇，2016年在《植劇場－天黑請閉眼》是演警察「陳亞正」就打開知名度，2023年他在電視電影《看海》詮釋智能障礙者，勇奪金鐘58迷你影集電視電影項目的最佳男配角，擊敗了同年入圍的黃河、戴立忍、卜學亮等人。他當時在台上熱淚盈眶，哽咽說著「或許你們不知道這個時候給我這個獎是多麼大的鼓舞」，最後特別感謝太太「謝謝妳每天提醒我不要想做別的來養這個家，把戲演好就對了，希望我們的生活可以過得更好」。如今他再以《影后》大獲好評，這段得獎感言吸引眾多網友朝聖，眾人留言「看完影后回來看這個，壁虎演的好好」、「看完影后又回頭看黃迪揚的感言！好感動！請大家多支持台灣的演員」。

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