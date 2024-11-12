《返校》學霸女神大方認愛…男友是「業界菁英」　低調交往4年！

記者黃庠棻／台北報導



都會愛情劇《不愛，愛》特別舉辦1111光棍節宣傳活動，劇中男女主角張軒睿、韓寧合體出席快閃活動，為即將上映的電視劇作宣傳，現場擠滿支持的粉絲，讓1111光棍節一點都不孤單。活動現場也大聲呼籲《不愛，愛》於11/17起每週日晚間8點在東森戲劇台連播兩集、鎖定LINE TV每周日晚上10點上架。

▲張軒睿、韓寧出席新戲《不愛，愛》光棍節活動。（圖／記者李毓康攝）

演出《返校》影集出道的韓寧，畢業於國立陽明大學牙醫學系，她介紹劇中角色「佳兒」是母胎單身，笑說「但現實生活中不是，交過的男朋友大概四、五任，一隻手比得出來」，同時大方承認現在有對象，圈外男友K先生是業界菁英。

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▲張軒睿、韓寧出席新戲《不愛，愛》光棍節活動。（圖／記者李毓康攝）

韓寧害羞透露K先生是從好友升格戀人，目前大概交往約有4年時間，不過為了尊重對方還是選擇低調戀愛，這一次拍攝《不愛，愛》與張軒睿有不少吻戲，她表示拍親熱戲會跟男友報備，也會分享劇中角色，直呼「他很尊重我的工作。」

▲韓寧大方認愛。（圖／記者李毓康攝）

談及難忘的一場戲，張軒睿說，有一場英雄救美的戲，花瓣漫天飄落，結果有片花瓣黏在嘴唇上，一直想把它吐掉卻吐不掉，慌張「呸」了幾聲，因此NG，笑稱自己「帥不過三秒」。韓寧則分享有一場在路邊的親吻戲，劇組為了親吻那一刻能拍到路燈一盞一盞陸續亮起的畫面喬了很久，結果拍攝當下路燈卻同步亮起，最後還是靠後製解決。

▲張軒睿、韓寧出席新戲《不愛，愛》光棍節活動。（圖／記者李毓康攝）

張軒睿透露《不愛，愛》飾演承接家族事業的富二代，首次以「霸總」形象出現，在劇中他和戲裡頭父親（伊正飾演）有不少衝突戲碼。張軒睿說 「劇中角色在尋找自己內心對愛（親情、愛情）的真實想法及感受，所以會出現比較多對愛的不確定與猶豫，透過每個角色在面對感情這道課題的掙扎、取捨和選擇。」現實生活中父親對張軒睿影響很深，談及父親張軒睿說：「我爸比較傳統，不善於表達自己的情感，我們家從來不擁抱、不說我愛你，但會用行動表達對家人的愛和關心。」

▲張軒睿、韓寧出席新戲《不愛，愛》光棍節活動。（圖／記者李毓康攝）

而張軒睿被問及感情狀況，是否跟穩交中的女友有結婚計畫，他幽默笑回「如果有好消息的話，不會隱婚，沒有這方面的偶包，目前想要先以工作為主。」

▲張軒睿、韓寧出席新戲《不愛，愛》光棍節活動。（圖／記者李毓康攝）

愛情電視劇《不愛，愛》由導演黃駿傑執導，劇情探討愛無能世代來襲，愛無能比性無能更可怕。主演張軒睿、韓寧與陳語安三人錯綜複雜感情線，愛恨糾葛，除了帥哥美女大談戀愛之外，也有兩位女主角發展出 「超閨蜜」的瞹眛情愫。