善宰來啦！邊佑錫確定登《MAMA》　影迷嗨翻：拜託也唱〈Run Run〉

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員邊佑錫透過《背著善宰跑》「柳善宰」一角而備受關注，劇中演唱的〈驟雨〉不僅在當地各大音樂榜單上位居前列，更是所有影迷心中的神曲。他也確定將登上《2024 MAMA AWARDS》，為粉絲帶來獨一無二的特別表演。

▲邊佑錫。（圖／翻攝自YouTube／Stone Music Entertainment）



《2024 MAMA AWARDS》預告，邊佑錫將於23日在日本大阪的京瓷巨蛋的限定舞台「EXCLUSIVE STAGE」上演出，以回饋一路以來給與支持的粉絲。影迷們都相當期待能再次看見他演唱〈驟雨〉，「善宰成真啦」、「天啊，一定要守直播」、「希望Eclipse都會到」、「可以也表演〈Run Run〉嗎」。

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《2024 MAMA AWARDS》今年首次在美國洛杉磯舉行開幕禮，並以從美國到日本的全球接力方式進行，盛會將於11月21日在洛杉磯杜比劇院開幕，隨後於22日、23日轉至大阪京瓷巨蛋，預計將通過Mnet、YouTube Mnet K-POP頻道和Mnet Plus等多平台進行全球直播。

▼ECLIPSE〈驟雨〉MV。（影片／取自YouTube／Stone Music Entertainment，如遭刪除請見諒）



▼ECLIPSE〈Run Run〉。（影片／取自YouTube／ECLIPSE - 主題，如遭刪除請見諒）

