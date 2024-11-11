啦啦隊女神「赴港拍賀歲片」！　林襄曝上映時間嗨喊：新的里程碑

記者王靖淳／綜合報導

「啦啦隊女神」林襄在今年初宣布加入味全龍啦啦隊「小龍女」後，人氣持續攀升，平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲互動的她，最近在個人YouTube頻道拍片透露年底要到香港拍賀歲電影，預計明年會上映。這將成為她首部有台詞及角色名的作品，為此林襄興奮表示：「新的里程碑。」

▲林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

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影片中，林襄透露，將挑戰參與香港電影的演出，同時也表示，這次赴港主要是為了與導演會面並進行定妝，為接下來的電影拍攝做準備。她提到，自己在片中飾演一名偶像歌手，角色設定接近本人的形象，因此她不需要特別為角色建立人設，「我在這部電影裡面演一個偶像歌手，所以好像也不用特別有一個人設，就是演我本人。」

▲林襄透露要去香港拍電影。（圖／翻攝自YouTube／Hello林襄）



林襄坦言，這次的電影角色雖然是小客串，但對她而言意義重大，因此她非常期待這次的演出能順利完成。除了香港的電影客串外，林襄透露最近也在台灣參與另部作品的拍攝。她表示，雖然並非女主角的角色，不過她認為這樣的安排，對於沒有戲劇經驗的她來說是個好機會，能讓她能夠逐步累積戲劇經驗，適應拍片現場的氛圍。