小妹妹捕捉野生林宥嘉！誤認成「畢書盡」　本人網友都笑翻

▲林宥嘉（左）被年約小學4年級女童認成畢書盡（右）。（翻攝林宥嘉、畢書盡臉書）

圖文／鏡週刊

「嗨！出發吧來台東」振興觀光演唱會上週六日（9、10日）於台東登場，天王天后到場卡司超豪華，歌手林宥嘉也來了。表演結束後，林宥嘉返回飯店等電梯時，卻被一個小妹妹誤認成台韓混血歌手畢書盡，引發網友討論。

林宥嘉今（11）日下午透過臉書發文，表示自己昨晚結束台東表演後準備回房，等電梯時遇到一個目測大概4年級的小妹妹，小妹妹發現了他，並笑得超靦腆、超可愛，但沒說一句話。

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眼看電梯要來了，林宥嘉面帶微笑，主動搭話親切地問說：「你知道我是誰嗎～？」沒想到小妹妹回答「畢書盡！」讓他哭笑不得，留下一堆點點點及表情符號。

不少網友也紛紛笑說「畢書盡很帥ㄟ 也算一種肯定」、「沒關係妳也不用對我慚愧」、「久仰久仰，原來閣下是畢恭畢敬畢書盡呀！」「期待未來會有夢幻連動」、「對不起我笑出來了」。

林宥嘉也於留言不忘替畢書盡宣傳，表示畢12月將出新片，「最近一直有新歌喔 fighting」，自己一直很欣賞Bii的歌聲，「超會唱，聲音又特別，一聽就知道是他！而且很帥????所以妹妹這麼說我很開心????」



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