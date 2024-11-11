ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「在你記憶裡，什麼是白色恐怖？」　鍾孟宏新片《餘燼》掀熱議

記者黃庠棻／台北報導

「在你的記憶裡，什麼是白色恐怖？」近日電影《餘燼》在社群上發布一則貼文，引發廣泛討論，近5000則留言中充斥著不同聲音，其中不少是網軍的謾罵，但也有許多網友聲援支持。昨（10）日導演鍾孟宏攜手演員莫子儀到台北光點華山電影館，與觀眾面對面分享《餘燼》從製作到完成的心路歷程。

▲《餘燼》導演鍾孟宏、莫子儀。（圖／本地風光提供）

▲《餘燼》導演鍾孟宏與主演莫子儀。（圖／本地風光提供）

面對網路上的攻擊，鍾孟宏導演坦然表示「 我只是覺得台灣的歷史是我們想知道的，我無法祈求大家有和解的一天。和解是非常大的志業，但我們可以相互理解；如果理解都無法做到，那至少應該明瞭台灣有這段歷史，這是我們最基本可以做到的事。」

▲《餘燼》導演鍾孟宏、莫子儀。（圖／本地風光提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《餘燼》導演鍾孟宏。（圖／本地風光提供）

《餘燼》橫跨半世紀的時空背景與台灣歷史，導演談到製作過程中最困難的是依什麼角度去看台灣的歷史，並強調理解歷史的意義，坦言「我們去了解歷史，不是為了顯得有學問，而是因為唯有知道過去，人們才知道如何往前走。」

鍾孟宏也坦言，涉及歷史作品時不可避免會有人談及政治，但在《餘燼》製作中，無論是製作團隊或是演員每個人的背景各異，像是金士傑為外省族群，但在討論劇本或最終呈現成品時，從沒有人提及政治「我們很小心地走在《餘燼》這條路上。」

▲《餘燼》導演鍾孟宏、莫子儀。（圖／本地風光提供）

▲《餘燼》導演鍾孟宏與主演莫子儀。（圖／本地風光提供）

首次合作的演員莫子儀，是導演心目中飾演主角的不二人選「小莫是內心非常堅毅的人，他有一種背負責任、重擔在肩上的樣子，因此這角色覺得非他莫屬。」

莫子儀在片中一人分飾受害者、受害者家屬以及加害者等複雜角色，他表示「受難者家屬他們心中有多麼無奈，光是好好的活著就需要莫大的努力與力氣，讓自己正向的面對接下來的人生。你要一個人放下、不去恨，聽起來很簡單但實際上真的是太難了，有些受難者甚至說想要恨都不知道要恨誰。」

▲《餘燼》導演鍾孟宏、莫子儀。（圖／本地風光提供）

▲《餘燼》主演莫子儀。（圖／本地風光提供）

昨（10日）對談交流結束後，鍾孟宏導演與莫子儀今（11日）便馬不停蹄地前往台中出席首映活動，電影多處場景在台中取景，劇中小薰（黃瀞怡）帶著兒子前往認屍的場景，為還原1950年代的氛圍，劇組特別選在歷史建築保存完善的大里菸葉廠拍攝。

而莫子儀飾演的角色莫聲遠遭槍決的戲碼，則選在震撼而壯觀的火炎山拍攝。談到詮釋角色的感受時，莫子儀分享道「我覺得莫聲遠是個堅持純粹的人，我相信到現在還是許多人是這樣，堅持自己相信的純粹與公理，無論在哪個時代、哪個社會都一樣，莫聲遠的這一份精神和價值，他會留在莫子儀身上。」

▲《餘燼》導演鍾孟宏、莫子儀。（圖／本地風光提供）

▲《餘燼》主演莫子儀。（圖／本地風光提供）

電影《餘燼》為金獎導演鍾孟宏最新力作，集結金獎卡司陣容張震、莫子儀、許瑋甯、金士傑、劉冠廷、鮑起靜、陳以文、王柏傑、李銘忠、馬志翔、侯彥西、黃瀞怡等人共同演出。

故事描述發生在市場裡的一起凶殺案劃破了寧靜，接二連三的刑事案件背後有著不為人知的關聯。警官張振澤（張震飾）與搭擋小蔡在諸多謎團中找尋線索，辦案方向卻逐漸分歧，這時出現一名陌生男子莫子凡（莫子儀飾），不斷被喚醒的過往記憶，真相慢慢浮現。兩個執著於真相的人，以各自的方式撕開歷史疤痕。《餘燼》將在11月15日全台上映。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

馬林魚刺穿大腿！　12秒影片驚嚇千萬人

推薦閱讀

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」！長文揭真相：10年才出軌應佩服

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」！長文揭真相：10年才出軌應佩服

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

Yuma小王Tommy起底！曾是百萬YTR三原搭檔　現是98萬陽光網紅卻翻車

Yuma小王Tommy起底！曾是百萬YTR三原搭檔　現是98萬陽光網紅卻翻車

27歲霸總愛上45歲保潔阿姨！陸狗血短劇「長輩砸錢狂看」官方出手管了

27歲霸總愛上45歲保潔阿姨！陸狗血短劇「長輩砸錢狂看」官方出手管了

直擊林書豪親弟「信義區被辣妹包圍」！路人驚覺是本尊 他反應曝

直擊林書豪親弟「信義區被辣妹包圍」！路人驚覺是本尊 他反應曝

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

啦啦隊女神慈妹「親了」　古曜威3秒戲連拍10次

啦啦隊女神慈妹「親了」　古曜威3秒戲連拍10次

楊謹華「同框破冰」柯震東！　恩怨都因16年閨蜜蕭亞軒　

楊謹華「同框破冰」柯震東！　恩怨都因16年閨蜜蕭亞軒　

唐綺陽運勢／巨蟹感情「不想忍了」天秤想太多心好累！水瓶時來運轉

唐綺陽運勢／巨蟹感情「不想忍了」天秤想太多心好累！水瓶時來運轉

葛斯齊再爆！王定宇傳訊神秘女「拿超級照片來道歉」　怒：你很over

葛斯齊再爆！王定宇傳訊神秘女「拿超級照片來道歉」　怒：你很over

舒華回台被拍「低胸搭高鐵」！0偽裝解放細肩帶 超兇身材全看光

舒華回台被拍「低胸搭高鐵」！0偽裝解放細肩帶 超兇身材全看光

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」！長文揭真相：10年才出軌應佩服

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

Yuma小王Tommy起底！曾是百萬YTR三原搭檔　現是98萬陽光網紅卻翻車

27歲霸總愛上45歲保潔阿姨！陸狗血短劇「長輩砸錢狂看」官方出手管了

直擊林書豪親弟「信義區被辣妹包圍」！路人驚覺是本尊 他反應曝

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

啦啦隊女神慈妹「親了」　古曜威3秒戲連拍10次

楊謹華「同框破冰」柯震東！　恩怨都因16年閨蜜蕭亞軒　

唐綺陽運勢／巨蟹感情「不想忍了」天秤想太多心好累！水瓶時來運轉

葛斯齊再爆！王定宇傳訊神秘女「拿超級照片來道歉」　怒：你很over

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鍾孟宏, 餘燼, 莫子儀

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 等了9年！戴佩妮重返小巨蛋認「身體出狀況」　病因曝光：不太敢動
  2. 李多慧遭跟拍報警「反被控違規騎車」！　團隊正面回應了
  3. 巨石強森聯手克里斯伊凡「解救聖誕老人」　台灣上映登票房冠軍！
  4. Tommy當小王挨轟敗好感！　網怒洗版刷一排：退出YT
  5. 劉德華久違合作莫文蔚「火爆場面曝光」　港首部輻射災難片開紅盤
  6. 胡瓜砸600萬拍頻道！官方認證「今年成長最快」　拍攝規模不輸節目
  7. 八點檔男星故意「撿路邊紅包」冥婚！　二戰鬼妻助攻事業大成功
  8. T-ara花英姊道歉了！12年前恐嚇成員「劃花妳臉」：怕妹妹做傻事⋯
  9. 王沛語加入民視八點檔！　對戲學長開口「台灣國語」一聽嚇傻了
  10. 「在你記憶裡，什麼是白色恐怖？」　鍾孟宏新片《餘燼》掀熱議

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366