「在你記憶裡，什麼是白色恐怖？」　鍾孟宏新片《餘燼》掀熱議

記者黃庠棻／台北報導



「在你的記憶裡，什麼是白色恐怖？」近日電影《餘燼》在社群上發布一則貼文，引發廣泛討論，近5000則留言中充斥著不同聲音，其中不少是網軍的謾罵，但也有許多網友聲援支持。昨（10）日導演鍾孟宏攜手演員莫子儀到台北光點華山電影館，與觀眾面對面分享《餘燼》從製作到完成的心路歷程。

▲《餘燼》導演鍾孟宏與主演莫子儀。（圖／本地風光提供）



面對網路上的攻擊，鍾孟宏導演坦然表示「 我只是覺得台灣的歷史是我們想知道的，我無法祈求大家有和解的一天。和解是非常大的志業，但我們可以相互理解；如果理解都無法做到，那至少應該明瞭台灣有這段歷史，這是我們最基本可以做到的事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《餘燼》導演鍾孟宏。（圖／本地風光提供）

《餘燼》橫跨半世紀的時空背景與台灣歷史，導演談到製作過程中最困難的是依什麼角度去看台灣的歷史，並強調理解歷史的意義，坦言「我們去了解歷史，不是為了顯得有學問，而是因為唯有知道過去，人們才知道如何往前走。」

鍾孟宏也坦言，涉及歷史作品時不可避免會有人談及政治，但在《餘燼》製作中，無論是製作團隊或是演員每個人的背景各異，像是金士傑為外省族群，但在討論劇本或最終呈現成品時，從沒有人提及政治「我們很小心地走在《餘燼》這條路上。」

▲《餘燼》導演鍾孟宏與主演莫子儀。（圖／本地風光提供）



首次合作的演員莫子儀，是導演心目中飾演主角的不二人選「小莫是內心非常堅毅的人，他有一種背負責任、重擔在肩上的樣子，因此這角色覺得非他莫屬。」

莫子儀在片中一人分飾受害者、受害者家屬以及加害者等複雜角色，他表示「受難者家屬他們心中有多麼無奈，光是好好的活著就需要莫大的努力與力氣，讓自己正向的面對接下來的人生。你要一個人放下、不去恨，聽起來很簡單但實際上真的是太難了，有些受難者甚至說想要恨都不知道要恨誰。」

▲《餘燼》主演莫子儀。（圖／本地風光提供）



昨（10日）對談交流結束後，鍾孟宏導演與莫子儀今（11日）便馬不停蹄地前往台中出席首映活動，電影多處場景在台中取景，劇中小薰（黃瀞怡）帶著兒子前往認屍的場景，為還原1950年代的氛圍，劇組特別選在歷史建築保存完善的大里菸葉廠拍攝。

而莫子儀飾演的角色莫聲遠遭槍決的戲碼，則選在震撼而壯觀的火炎山拍攝。談到詮釋角色的感受時，莫子儀分享道「我覺得莫聲遠是個堅持純粹的人，我相信到現在還是許多人是這樣，堅持自己相信的純粹與公理，無論在哪個時代、哪個社會都一樣，莫聲遠的這一份精神和價值，他會留在莫子儀身上。」

▲《餘燼》主演莫子儀。（圖／本地風光提供）

電影《餘燼》為金獎導演鍾孟宏最新力作，集結金獎卡司陣容張震、莫子儀、許瑋甯、金士傑、劉冠廷、鮑起靜、陳以文、王柏傑、李銘忠、馬志翔、侯彥西、黃瀞怡等人共同演出。

故事描述發生在市場裡的一起凶殺案劃破了寧靜，接二連三的刑事案件背後有著不為人知的關聯。警官張振澤（張震飾）與搭擋小蔡在諸多謎團中找尋線索，辦案方向卻逐漸分歧，這時出現一名陌生男子莫子凡（莫子儀飾），不斷被喚醒的過往記憶，真相慢慢浮現。兩個執著於真相的人，以各自的方式撕開歷史疤痕。《餘燼》將在11月15日全台上映。